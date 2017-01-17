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iPhone 8 Önemli Yenilikler Getirmeyecek Gibi Görünüyor

iPhone 8 Önemli Yenilikler Getirmeyecek

Apple, iPhone 8 için beklentiler yükseldikçe, cihaz hakkında ortaya atılan iddialar da farklı tasarım ve özellikleri işaret ediyor. iPhone 8 hakkında çıkan söylentiler birer birer değişiyorlar.

Markanın 10.yılı olması nedeniyle ortaya çıkacak ürünün en azından Apple için radikal değişikliklere sahip olacağı düşünülürken, arada hayal kırıklığı yaratacak bilgiler de sızmıyor değil. Sürekli temcit pilavı gibi tekrarlanan bir dedikodu da cihazın tasarımıyla ilgili. Bugün cihazın paslanmaz çelik olacağı ve cihazı oldukça sağlamlaştıracağı konuşulan çerçevesinden vazgeçileceği haberi geldi. Söylentiye göre iPhone 8 daha önceki iPhone ailesinden farklı bir kasaya sahip olmayacak.

Oysa Apple’ın dedikoducusu Ming-Chi Kuo, Eylül ayında cihazın ön yüz ile uyumlu bir cam arka yüzü ve bununla bütünleşen paslanmaz çelik bir çerçeveden bahsetmişti. Ancak bu yıl Ming-Chi Kuo sızıntı yayma olayını biraz abartmış gibi görünüyor.

Ancak kesin olan bir şey var ki, o da 3 farklı iPhone 8 modelinin olacağı. 4.7 inç ile 5.5 inçlik modellerin arasında bir tane de 5 inç ekrana sahip iPhone 8 bu senenin sürprizi olabilir. Bunun yanı sıra yeni kırmızı renk, kablosuz şarj, artırılmış gerçeklik gibi özelliklerin geleceği dedikoduları baki. Ama bunlar hep dedikodu işte. 

iPhone 8 İçin Cam Kaplama ve Paslanmaz Çelik Çerçeve İddiası!

Apple iPhone 8 Çerçevesiz OLED Ekranla Gelecek

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Yazar: - 17.01.2017

iPhone 8 Önemli Yenilikler Getirmeyecek Gibi Görünüyor İçin Yorum Yaz

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