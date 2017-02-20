iPhone 8 Yüz Tanıma Özelliği İçin Dev Bir Adım Attı

Apple hafta sonunda boş durmadı. Parmak izi tanıma sensörlerinin çok tercih edildiği yeni akıllı telefonlar döneminde yüz tanıma sensörü ve yazılım geliştiren bir şirketi bünyesine kattı.

Bu yeni girişimi ile iPhone telefon modelleri büyük olasılıkla 2017 de dahil olmak üzere gelecek tüm modellerde bu özelliğe sahip olabilir. Engadget web sitesinin haberine göre, Apple akıllı telefon üretim bandında iPhone 8 de dahil olmak üzere daha önce hiç denemediği yeni bir güvenlik sistemine kapısını aralayabilir. Yeni bir girişim olan İsrail, Tel Aviv menşeli RealFace girişimi artık bundan böyle Apple'a dahil oldu. Apple'ın bu satın alma için ne kadar para ödediği ise henüz net değil.

Anlaşılan o ki Apple, Samsung Galaxy S7 modellerinde kullanılan iris tarama özelliğinden geri kalmak istememiş olmalı. Bu girişim ezeli rakibinden bir adım öteye geçmiş olmak üzere iyi zamanlanmış bir strateji olarak da değerlendiriliyor.

RealFace henüz çok yeni bir girişim olduğu için sensörlerin nasıl çalıştığı gelen haberlerde çok da irdelenmedi. Ancak böyle bir şirketi satın almış olmak bile Apple'ın gelecek nesil telefonları için yenilikler düşündüğünün bir işareti.

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