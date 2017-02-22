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iPhone 8'de Devrim Niteliğinde 3D Selfie Kamerası Olabilir

iPhone 8 3D Selfie Kamerası

iPhone 8 için söylenti fabrikası hız kesmeden bilgiler üretmeye devam ediyor. En son yayınlanan raporda, Apple'ın 3D yüz tanıma özelliğine sahip "devrim niteliğinde" bir ön kamera tanıtmak için hazırlandığını öne sürüyor.

Apple haberleri söz konusu olduğunda en güvenilir kaynaklardan biri olan 9toMac, KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun bir notunu paylaştı. Bilmeyenler için Ming-Chi Kuo'nun da Apple'dan sızan bilgileri kamuoyu ile paylaştığını hatırlatalım. Kuo'ya göre Apple, yüz ve iris tarayıcının yanında, 3D selfie uygulamalarının kullanılmasına da izin verecek. 

Kuo, mevzubahis yeni kamera teknolojisinin, yenilikçi oyunlar ve uygulamalar içinde kullanıcıların yüzünü oluşturmak için özellikle faydalı olacağına inanıyor. 3D özellikli ön kamera ayrıca, artırılmış gerçeklikle 3D selfie çekimi için iPhone kullanmayı mümkün hale getirecek. 

IPhone 7 Plus, çift kamera kurulumu sayesinde derinlik algılamasını zaten iyi bir düzeye getirmişti. Yükseltilen donanımın yazılımı, Apple'ın 2013'te satın aldığı 3D sensör şirketi PrimeSense tarafından geliştirildi. Eğer başarılı olursa, 3D algılama teknolojileri konusunda Apple'ın Android üreticileri üzerinde büyük bir önceliğe sahip olacağını söyleyelim.

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iPhone 8 Yüz Tanıma Özelliği İçin Dev Bir Adım Attı

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Yazar: - 22.02.2017

iPhone 8'de Devrim Niteliğinde 3D Selfie Kamerası Olabilir İçin Yorum Yaz

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