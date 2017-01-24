iPhone 8'in Konsept Tasarımı Muhteşem Görünüyor

Pek çok Apple kullanıcısı, şimdiye kadar çıkmış olan akıllı telefonlar arasında en güzel ve en şık tasarımın iPhone 4 olduğunu söyler. Paslanmaz çelik çerçeve ve ideal ekran boyu o kadar güzel harmanlanmıştı ki, itiraf edeyim ben de o gruba dahilim. Şimdi ise bazı söylentiler iPhone 8 yerine iPhone X adında, yepyeni bir tasarım anlayışına sahip bir cihaz ile karşılaşacağımızı ifade ediyor. Gerçekte hangi cihazla karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama bu konsept tasarımın muhteşem göründüğünü de görmezden gelemeyiz.

Bu söylentilerin kaynağı Imran Taylor isimli tasarımcı. Bu yeni iPhone'un nasıl görünebileceğini o kadar ayrıntılı ortaya koydu ki hepimiz şaşırdık. Hayal edilen yeni iPhone'un bir home düğmesi bulunmuyor ve büyük bir ekran-gövde oranına sahip. Klasik iPhone tasarımından sert bir şekilde ayrılmıyor ama bize eskilerden bir esinti sunuyor: iPhone 4

iPhone 8 Böyle mi Olacak? izle Videoyu İzleyin

Yukarıdaki videoda her şey gerçekçi görünüyor. Hatta ana ekranın altında bir de ikincil ekran bulunduğu söyleniyor (biz göremedik, görebildiyseniz lütfen yazın). Bu dedikodulardan sonra geleneksel bir iPhone tasarımı ile karşılaşır mıyız? Siz ne düşünüyorsunuz?

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