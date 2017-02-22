iPhone Kullanıcıları Uygulamalara Her Zamankinden Daha Fazla Para Harcıyor

Her zaman söylediğimiz gibi, akıllı telefonların başarılı olması için sadece donanım ve tasarım yetmiyor. Eğer yetseydi, uygulama ekosistemi az olan Windows Phone çok daha başarılı olurdu. Demek istediğim, Android ve iOS kullanan cihazların başarı sebeplerinden biri de uygulama mağazalarının olması. Nitekim SensorTower tarafından yayınlanan bir rapor, iPhone satışlarının düşüş eğiliminde olduğunu söylese de, iPhone kullanıcılarının uygulama harcamaları artmış görünüyor.

SensorTower'ın son istatistiklerine göre, iPhone kullanıcıları uygulamalara her zamankinden daha çok para harcıyor gibi görünüyor. Zira genel olarak 2016'daki uygulamalara para harcama oranı 2015'e göre çok daha yüksek:

Bu rapor bizlere, iyi bir uygulama ekosistemine sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. SensorTower'ın istatistiklerine göre, oyunların gelir üretme konusunda yol gösterici olduğu açık. Dolayısıyla Clash of Clans, Clash Royale, Pokemon GO ve Super Mario Run gibi oyunların ne kadar para kazandığına şaşırmamak gerekiyor.

Raporda ayrıca en büyük atlamalardan biri, iPhone başına 1 dolardan 2.30 dolara kadar yüzde 130 artan Eğlence uygulamaları olarak görülüyor. Kullanıcıların uygulama içi satın alma işlemleriyle abone olmasına izin veren Netflix gibi uygulamalar başarılı olmuş diyebiliriz.

Peki siz geçen yıl bir önceki yıla göre daha fazla harcama yaptığınızı düşünüyor musunuz?

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