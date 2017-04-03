iPhone Sahibini Az Kalsın Uykusunda Öldürüyordu!

Samsung adını “Müşterilerini yakan şirket” olarak tarihin kara sayfalarına geçirmiş olsa da buna sebep olan tek şirket o değil.

Amerika’nın Alabama eyaletinde bir adamın iPhone’u neredeyse katil oluyordu. iPhone’un ısınan kasası adamın vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklara yol açtı. Telefon yatağın içinde şarj olduğu sırada, adamın asker künyesi şarj aletine dokundu ve yatağında uyuyan adamı elektirik çarptı. Yanıklar da bu şoklanma sonrasında oluştu.

Kurban Wiley Day, boynundaki asker künyesinin şarj aleti ve kullandığı şarj aparatı arasına girdiğini ve bu durumun vücudunda yanıklara yol açtığını söyledi. Teknoloji şirketleri insanları şarj olan telefonlarının yakınında uyumamaları konusunda uyarmaya devam ederken, ne yazık ki bu tarz vakalar gün içinde sıklıkla duyduğumuz haberler haline geldiler.

Bu vakada kurbanın 110 voltla çarpılmasını, bir kaç yanıkla atlatabilecek kadar şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü normalde 110 volt bir insanı kolayca öldürebilir. Özellikle kalp sorunları olan insanlar bu kadar yüksek voltajlı çarpılmalarda Wiley Day kadar şanslı olamayabiliyorlar.

Facebook hesabından açıklama yapan Wiley Day, başına gelen bu olaydan sonra kullanıcıların elektronik eşyalar hakkında daha dikkatli olmaları gerektiğini, özellikle telefonların şarj olurken kullanmaması ile ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca düşündüğü kadar canının acımadığını tüm sosyal medyaya duyurarak, Facebook durumuna “Bu mucize gerçekleştiği için çok şanslıyım ama daha önemlisi bu olay sonucunda artık telefonlarını şarjda bırakıp yanında uyumayacak olan insanlar için mutluyum. Onlar için bir örnek teşkil ediyorum. Artık şarjdaki elektronik aletlerin onlar için tehlikeli olduğundan haberdarlar.” yazdı.

Talihsiz Wiley Day boynundan asker künyesini çıkartmadan önce yaşadığı ölüm korkusunu hayatı boyunca unutamayacağa benziyor.

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