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iPhone'lar Artık Tamamen Robotlar Tarafından Üretilecek

iPhone'lar Artık Tamamen Robotlar Tarafından Üretilecek

Bilindiği üzere Apple yıllardır iPhone üretimi için Çin merkezli Foxconn firmasını görevlendiriyor. Foxconn firmasının adı daha önceden çalışan intiharları ve kötü çalışma şartları gibi olumsuz haberlerle gündeme gelmişti. Çin'de nüfus yoğunluğuna bağlı olarak iş gücü kaynağının yüksek  olması çalışanlar için kötü çalışma şartları sonucunu doğuruyor. Apple ise iPhone üretim maliyetini düşürebilmek için iş gücünün ucuz olduğu Çin'i ve Foxconn firmasını tercih ediyor.

Foxconn, üretim maliyetlerini daha da aşağı çekebilmek adına Foxbot adını verdiği yeni robotları fabrikalarında çalıştırmaya başladı. Foxconn, bu robotları adım adım fabrikalarına yerleştiriyor. Başlangıç için belli sayıda kullanılan robotlar zamanla artırılacak ve fabrikalardaki bütün üretimi gerçekleştirebilecekler. Bu, 3 aşamalı bir süreç sonrasında mümkün olacak. İlk aşamada robotlar Foxconn çalışanları için çok tehlikeli olan işleri yapmak için kullanılacaklar. 2. aşamada ise gereksiz robotlar tespit edilecek ve servis dışı bırakılarak üretim maliyeti optimize edilecek. Bu robotların imalatının pahalı olması nedeniyle Foxconn olabildiğince az robot kullanmak istemekte. Son aşamada ise insan çalışanların sayısı azaltılacak, sadece test, inceleme ve nakliye için gerekli personel çalıştırılacak.

Foxconn'un üretimini tamamen robotların eline devretmesi akıllara mevcut çalışanlarına ne olacağı sorusunu getiriyor. Foxconn'un bu kararı, yapay zeka ve robotların insanların yerine geçtiği bilim kurgu filmlerindeki kıyamet senaryolarını hatırlatmakta.

Apple'ın Tedarikçilerinden Olan Foxconn'dan Büyük İtiraf

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Yazar: - 02.01.2017

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