iPhone’nun Güvenlik Açığını Bir Türk Buldu

Açıklarına alıştığımız iPhone’un yeni hatası Springboard, yani simgelerin bulunduğu masaüstünden geldi. Bu haberi özel yapan açığı bulan kişinin bir Türk olması. PTT çalışanı Fatma Yılmaz, iPhone 6s marka telefonundan fark ettiği açığı Apple’a bildirdi. 1 yıl kadar süren yazışmaların sonunda, hatasını kabul eden Apple, tüm yamanan açıkların ve bu açıkları bulanların bulunduğu listeye Fatma Yılmaz ve çalıştığı kurum olan PTT Genel Müdürlüğü’nü de ekledi. iPhone, iOS 10 güncellemelerinde bu hatasını da düzeltti.

Yılmaz yaşadıklarını, “iPhone 6s Plus kullanıcısıyım, bir müddet kullandıktan sonra arama ekranında mevcut olmayan bir veriyi gösterdiğini fark ettim. Telefonuma kaydedip, arama yapmadan veya mesaj atmadan sildiğim bir kişiyi sanki telefonda kayıtlıymış gibi arama ekranında gösteriyordu. Bunun sürekli hale gelmesiyle firmanın gerekli birimlerine sorun olduğuna dair mail attım, durum beni rahatsız etti ve bir güvenlik açığı olup olmadığını düşündüm. Firma benden videolu anlatım istedi, bende video çekip gönderdim. Daha sonra yeni bir yazılım yüklediklerini ve sorunun gidip gitmediğini sordular ama durum devam ettiğinden gitmediğini söyledim. Sonra yine bir irtibatta bulunduk, bu süreç bir yıl kadar sürdü ve iOS 10 güncellemesiyle sorun ortadan kalktı. Firmanın dünya genelinde ulaşılabilir bir listesi var, güvenlik açıklarının yamandığı ve bunu belirleyenlerin isimlerinin yazıldığı bir liste, orada kurumumla birlikte adımın geçtiğini gördüm. Gurur vericiydi, tabi ki mutlu oldum ismimi görmekten, kurumumun adının da yazıyor olması beni onurlandırdı. İlk Türk kişi olarak kendi adımı listede görmem beni sevindirdi” diye anlattı.

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