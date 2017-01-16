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iPhone'unu Değiştirmeyen Mağazaya Arabasıyla Daldı!

iPhone'unu Değiştirmeyen Mağazaya Arabasıyla Daldı!

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan olayın bir benzeri yurt dışında da yaşandı. Hatırlanacağı üzere İzmit'teki bir teknoloji mağazasından aldığı telefon arızalanan bir kişi telefonunu mağazaya götürerek problemi çözmek istemişti. Fakat bu süreç kısa bir süre içerisinde tartışmaya dönüşmüştü ve sinirlenen müşteri mağaza dışındaki kamyonuna atlayarak kamyonuyla birlikte mağazaya girmişti. Büyük şok yaratan bu olayın bir benzeri de Amerika'da gerçekleşti.

Haberimize konu olan olayın sebebi ise kırık ekrana sahip bir iPhone. Paylaşılan bilgilere göre 26 yşındaki Shinobia Montoria Wright adlı genç kadın iPhone'unun ekranı çatladığı için telefonu satın aldığı T-Mobile mağazasının yolunu tutmuş ve çatlak ekranlı telefonu için ücretsiz değişim talep etmiş. Fakat mağaza yetkilileri böyle bir durumun mümkün olmayacağını söyleyince genç kadın 4 çekere aracına atlamış ve mağazanın içine dalmış.

Olay sonucu mağaza çalışanlarından bir tanesi üzerine düşen cam panel nedeniyle yaralanmış. Üstelik genç kadının öfkesi arabasıyla dükkanın vitrinini indirmekle de dinmemiş ve eline aldığı cam sileceğiyle sağlam kalan vitrinleri indirmeye devam etmiş. Mağaza çalışanlarından birinin öfkeli kadını durdurmaya çalışırken boynundan darbe aldığı da paylaşılan diğer bilgiler arasında.

Görgü tanıkları olay sırasında mağazada 2 küçük kızın oturmakta olduğunu da ifade ediyorlar. Toplamda 30.000 dolarlık zarara sebep olan kadına dikkatsiz araç kullanmak, soyguna yeltenmek ve insanlara fiziksel hasar vermek nedeniyle 1000 dolarlık ceza kesilmiş. Polisler tarafından tutuklanan kadın kötü bir gün geçirdiğini ve sigortaya sahip olmasına rağmen yeni bir iPhone için ödeme yapması gerektiğini duyunca kendisini kaybettiğini söylüyor. Olayın videosu ise burada:

Derdini Anlatamayan Tüketici Kamyonuyla Elektronik Mağazasına Daldı

Sinirli Tüketici Apple Store’da iPhone ve iPad’leri Parçaladı

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Yazar: - 16.01.2017

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