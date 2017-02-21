?     Geri Bildirim
iPlum
TamindirMobilİletişimIPlum - Android Için Sanal Numara Alma Uygulaması

iPlum

iPlum İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
iPlum
iPlum
iPlum
iPlum

iPlum ile ABD telefon numarası alabilir ve telefon gerektiren uygulamaları kolayca doğrulayabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 3 saat önce

iPlum uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan sanal telefon numarası edinebilirsiniz.

Aylık 1 dolar karşılığında ABD merkezli telefon numarası alabileceğiniz iPlum uygulaması ile Skype, WhatsApp gibi uygulamalara kayıt olabiliyor ve hesabınızı doğrulayabiliyorsunuz. Uygulamayı kullananlar arasında ücretsiz mesajlaşma ve arama imkanı da sunan iPlum uygulaması ile dünyanın herhangi bir noktasında kullanabilmeniz mümkün.

200’den fazla ülkeye çağrı yapma ve SMS gönderme imkanı sunan uygulamada oldukça uygun fiyatlarla kredi satın alabilirsiniz. Uygulamaya üye olarak, uluslararası kullanımlarınız için ücretsiz 20 çağrı kredisi veren uygulama bu kredileri 1 yıl boyunca kullanabilmenize de olanak sağlıyor.

Uygulama özellikleri:

  • Gerçek ABD merkezli telefon numarası,
  • Dış numaralara çağrı ve SMS gönderme veya alma,
  • ABD’deki hatlara ücretsiz arama,
  • Wi-Fi, 3G, 4G ve LTE üzerinden kullanabilme.

iPlum için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
iPlum
iPlum QR Kodu Okutarak İndir

İletişim Popülerleri

  1. WhatsApp Messenger
    WhatsApp MessengerAndroid İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması
  2. Facebook Messenger (APK)
    Facebook Messenger (APK)Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması
  3. Snapchat
    SnapchatAndroid İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması
  4. Google Chrome
    Google ChromeAndroid İçin Google Chrome Web Tarayıcısı
  5. LINE
    LINEAndroid İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması