iPlum uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan sanal telefon numarası edinebilirsiniz.

Aylık 1 dolar karşılığında ABD merkezli telefon numarası alabileceğiniz iPlum uygulaması ile Skype, WhatsApp gibi uygulamalara kayıt olabiliyor ve hesabınızı doğrulayabiliyorsunuz. Uygulamayı kullananlar arasında ücretsiz mesajlaşma ve arama imkanı da sunan iPlum uygulaması ile dünyanın herhangi bir noktasında kullanabilmeniz mümkün.

200’den fazla ülkeye çağrı yapma ve SMS gönderme imkanı sunan uygulamada oldukça uygun fiyatlarla kredi satın alabilirsiniz. Uygulamaya üye olarak, uluslararası kullanımlarınız için ücretsiz 20 çağrı kredisi veren uygulama bu kredileri 1 yıl boyunca kullanabilmenize de olanak sağlıyor.

Uygulama özellikleri: