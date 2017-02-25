Sanal bir telefon numarasına ihtiyacınız varsa, iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz iPlum uygulamasından hızlı ve kolay bir şekilde numara alabilirsiniz.

Çeşitli işleriniz için ek olarak bir telefon numarasına ihtiyaç duyuyorsanız, aylık sadece 1 dolar karşılığında ABD merkezli bir telefon numarası sunan iPlum uygulamasını indirebilirsiniz. WhatsApp gibi iletişim uygulamalarına kolaylıkla kaydolabileceğiniz bir numara tahsis eden iPlum uygulaması, uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınızla ücretsiz olarak arama ve mesajlaşma imkanını da sizlere sunuyor.

Oldukça uygun fiyatlarla arama ve mesajlaşma kredisi sunan iPlum uygulaması, 200’den fazla ülkeye arama ve SMS gönderme imkanı da sunuyor. Uygulamayı ilk defa yükleyecek olan iPhone ve iPad kullanıcıları için ücretsiz 20 çağrı kredisi veren iPlum uygulamasında, bu kredileri 1 yıl boyunca istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz.