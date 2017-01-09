İran Porno Siteleri Engellerken Hong Kong, Hindistan ve Rusya’nın İnternetini Kesti

İran pornografik siteleri engelemek için nasıl bir yöntem kullanıyor bilmiyoruz ancak bu güvenlik altyapısı Hong Kong, Hindistan ve Rusya’nın internetine mal oldu.

Teknolojik web sitesi The Verge ve Engadget’in haberine göre, İran Ocak ayının ilk haftasında müstehcen içeriğe sahip 250 kadar web sitesini engellemek için Border Gateway Protokol isimli bir engelleme stratejisine başvurdu. İşte ne olduysa, bu protokolün kullanılmasından sonra oldu. Kullanılan protokol Hong Kong, Hindistan ve Rusya’da internetin kesilmesine sebep oldu. Aslında bu çok da şaşırtıcı bir durum değil çünkü bir siteyi alaşağı ederken ona bağlı birçok protokol de kapanabiliyor. Aynı durum 2008 yılında Pakistan YouTube’u engellerken de yaşanmıştı. Türkiye’de bir kere Amazon, Microsoft ve CNN gibi web sitelerini filtrelemeye çalışırken tüm internet korkjunç bir darboğaza girmişti.

Kesinti sorunu bir gün kadar süren bir çalışmadan sonra çözüldü ancak uygulanan yöntemlerin dikkatli olunmadığı takdirde, nasıl zincirleme reaksiyonlar vereceğine dair de bir örnek olarak 2017 yılında hatırlatacak olaylar arasına girdi. The Verge'e konuşan ve dünya internet politikalarını yakından takip eden, sansür politikalarını araştırıp ölçümleyen araştırmacı Collin Anderson, " Border Gateway Protokol, yurtiçi sansür için kullanılan bir yöntem değil. Bunun bir kaza mı olduğunu yoksa kasıtlı mı yapıldığını söylemek zor" diye yorumladı.

Sınır Geçit Protokolü (BGP) Nedir?

BGP (Border Gateway Protocol - Sınır Geçit Protokolü) İnternet servis sağlayıcıları tarafından kullanılan gelişmiş bir yönlendirme protokolüdür. BGP’de yönlendiricilere otonom sistem numarası atanır. Otonom sistem numarası 1 ile 65535 arasında değişir. 64512 ile 65535 arası özel otonom sistem numarasıdır ve herkes tarafından kullanılabilir. BGP, yönlendirme tablosunu oluşturmak için metrik hesaplarken, hedefe giderken üzerinden geçilen otonom sistem sayısını göz önüne alır. Bu durum BGP’nin Distance Vector (Uzaklık Yönelim) algoritmasını kullandığını gösterir. EIGRP ve IGRP gibi otonom sistem özelliğine göre çalışan yönlendirme protkollerinin aksine BGP farklı otonom sistemlere ait yönlendiriciler arasında da çalışabilmektedir. Bir otonom sistemden çıkan BGP update (güncelleme) paketine otonom sistem numarası eklenir. Böylece otonom sistemden çıkan update (güncelleme) paketinin aynı otonom sisteme girmesi engellenerek loop (döngü) oluşması engellenir.

Kaynak: http://bidb.itu.edu.tr

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