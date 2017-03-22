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Iron Blade: Medieval Legends
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Iron Blade: Medieval Legends

Iron Blade: Medieval Legends İndir Hemen İndir

2.1 GB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Iron Blade: Medieval Legends
Iron Blade: Medieval Legends
Iron Blade: Medieval Legends
Iron Blade: Medieval Legends
Iron Blade: Medieval Legends

Iron Blade: Medieval Legends güzel grafikler ve bolca aksiyon sunuyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 saat önce

Iron Blade: Medieval Legends göz alıcı grafikleriyle dikkat çeken ve bolca eğlence sunan aksiyon RPG türünde bir mobil rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Iron Blade: Medieval Legends bize fantastik bir hikaye sunuyor. Oyunda baş şeytanların arasında yer alan Baal'ın geri döndüğüne tanık oluyoruz. Dünyayı ele geçirmek için 2. kere harekete geçen Baal, karanlık hizmetkarlarını dünya üzerine salıyor. Dünyanın cehennemin bir parçası olmaması için tapınak şovalyeleri harekete geçiyor. Biz de tapınak şovalyelerine katılarak Ball'ı ve emrindeki iblisleri durdurmaya çalışıyoruz.

Mobil platformlar için yayınladığı başarılı oyunlarla tanıdığımız Gameloft tarafından geliştirilen Iron Blade: Medieval Legends, yine firmanın kalite standartlarını yakalıyor. 3. şahıs kamera açısıyla oynanan oyunun savaş sistemi reflekslerimizi kullanmamız üzerine kurulu. Kılıcımız ve kalkanımızı kullanarak bize saldıran düşmanların saldırılarını doğru zamanda durdurmaya ve karşılık vermeye çalışıyoruz. Iron Blade: Medieval Legends'da birçok farklı silah ve zırh seçeneğine de sahibiz.

Iron Blade: Medieval Legends'da savaşları kazanıp düşmanlarınızı yok ettikçe kahramanınızı geliştirip güçlendirebiliyorsunuz. Oyunun hikaye modunu tek başınıza oynayabilir, ya da PvP modunda kale fethetme üzerine kurulu karşılaşmalarda diğer oyuncuların kalelerini ele geçirmeye, kendi kalenizi savunmaya çalışabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Gameloft
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