?     Geri Bildirim
İşaret Dili
TamindirMobilEğitimİşaret Dili - Android Için İşaret Dili Öğrenme Uygulaması

İşaret Dili

İşaret Dili İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
İşaret Dili
İşaret Dili
İşaret Dili
İşaret Dili

İşaret Dili uygulamasını kullanarak hareketli bir biçimde işaret dilini öğrenebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 3 dakika önce

İşaret Dili uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan işaret dilini hareketli bir biçimde görerek öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu’nun 2516 kelimeden oluşan Türk İşaret Dili Sözlüğü (TİD) ve buna ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 637 kelimeden oluşan TİD sözlüğünü içeren İşaret Dili uygulamasında çeşitli kelimelerin işaret dilinde nasıl gösterildiğini hareketli bir biçimde görebiliyorsunuz. Sözlüklerde bulunmayan kelimeler de uygulamaya dahil edilerek, herkesin bu dili öğrenebilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sadece işitme engellilerin değil, herkesin bilmesi gereken işaret dilini öğrenmeyi kolay hale getiren uygulamada, listeden kelime seçmek yerine kelimeleri elle yazarak bulabiliyorsunuz. Oldukça basit bir tasarıma sahip olan İşaret Dili uygulamasında, kelimeleri öğrenip öğrenmediğinizi test edebilmeniz için Tahmin Et butonu da düşünülmüş. Siz de işaret dilini öğrenmek istiyorsanız İşaret Dili uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

İşaret Dili için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Cüneyt Küçükoğlu
İşaret Dili QR Kodu Okutarak İndir

Eğitim Popülerleri

  1. MEB E-OKUL
    MEB E-OKULAndroid için E-Okul Uygulaması
  2. Tonguc Akademi
    Tonguc AkademiAndroid için Eğlenceli Eğitim Uygulaması
  3. MEB E-OKUL VBS
    MEB E-OKUL VBSAndroid için E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
  4. İngilizce Türkçe Sözlük
    İngilizce Türkçe SözlükAndroid için İngilizce Türkçe Sözlük Uygulaması
  5. Google Translate
    Google TranslateAndroid İçin Çeviri Uygulaması