İşaret Dili uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan işaret dilini hareketli bir biçimde görerek öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu’nun 2516 kelimeden oluşan Türk İşaret Dili Sözlüğü (TİD) ve buna ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 637 kelimeden oluşan TİD sözlüğünü içeren İşaret Dili uygulamasında çeşitli kelimelerin işaret dilinde nasıl gösterildiğini hareketli bir biçimde görebiliyorsunuz. Sözlüklerde bulunmayan kelimeler de uygulamaya dahil edilerek, herkesin bu dili öğrenebilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sadece işitme engellilerin değil, herkesin bilmesi gereken işaret dilini öğrenmeyi kolay hale getiren uygulamada, listeden kelime seçmek yerine kelimeleri elle yazarak bulabiliyorsunuz. Oldukça basit bir tasarıma sahip olan İşaret Dili uygulamasında, kelimeleri öğrenip öğrenmediğinizi test edebilmeniz için Tahmin Et butonu da düşünülmüş. Siz de işaret dilini öğrenmek istiyorsanız İşaret Dili uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.