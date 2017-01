İşaret Dilini Çevirebilen Eldiven Geliştirildi

İki Washington Üniversitesi lisans öğrencisi, işaret dilini metne veya konuşmaya çeviren eldivenler ile oldukça prestijli 10.000 dolarlık Lemson-MIT Öğrenci Ödülünü kazandılar.

ABD genelinde en yaratıcı lisans ve lisansüstü öğrencileri ödüllendirmek için sürdürülen Lemson-MIT Öğrenci Ödülünün "Use It" kategorisini bu yıl Washington Üniversitesinde işletme okuyan Navid Azodi ve astronotik mühendisliği okuyan Thomas Pryor kazandı. Teknoloji temelli tüketici elektroniği buluşları için açılan "Use It" kategorisini, "SignAloud" ismini verdikleri işaret dili tercüme eldiveni ile kazanan gençler, önemli bir buluşun altına da imza atmış oldular.

"SignAloud", Amerikan İşaret Dili'ndeki sözcük ve deyimlere karşılık gelen el hareketlerini tanıyan bir çift eldiven. Her bir eldiven, el konumunu ve hareketini kaydeden ve Bluetooth yoluyla merkezi bir bilgisayara kablosuz olarak veri gönderen sensörler içeriyor. Bilgisayar, bir sinir ağı gibi çeşitli sıralı istatistiksel regresyonlarla hareket verisine bakıyor ve hareketler hafızasındaki bir veriyle eşleşirse bunu bir hoparlör yardımıyla dışarıya söylüyor.

"Daha önce çıkmış birçok işaret dili çeviri aracı günlük kullanıma çok uygun değil. Bazıları video çıkışı kullanırken, bazıları da kullanıcının bütün elini ve kolunu saran sensörlerle dolu...", şeklinde bir açıklama yapan Pryor, geliştirdikleri teknoloji ile daha basit kullanımı olan ve günlük hayatın içerisinde kolayla tercih edilebilecek bir cihaz geliştirdiklerini de söylüyor. Henüz protip aşamasında olan cihazın daha da geliştirildikten sonra piyasaya sürüleceğini de söyleyen öğrenciler, SignAloud isimli cihazlarının çalışma mantığını anlatan bir video da yayınladılar.

77 projenin katıldığı yarışmadan birinci olarak ayrılarak, 10.000 dolarlık ödülün de sahibi olan öğrencilerin geliştirdikleri cihaz için hazırladıkları o küçük videoya ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'yi Teknoloji Devrimine Götürecek 10 Adım