İsim Şehir Hayvan Bitki, çocukken oynamaktan en çok keyif aldığımız bir efsaneyi mobil platformlara getiren bir bulmaca oyunu. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, verilen harflerle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki ve ülkeleri yazmaya çalışıyoruz. Zaman faktörünün de çok önemli olduğu bu oyuna dilerseniz biraz daha yakından bakalım.

İsim Şehir Hayvan Bitki oyunu ilk paragrafta da belirttiğim gibi bir efsane olmasıyla dikkat çekiyor. Açıkçası mobil platformlara gelmesini bekliyordum ama bu kadar iyi olabileceğini düşünememiştim. Zoburga tarafından geliştirilen bu oyun, online ve arkadaşlarla oynanabiliyor. Harika bir arayüzle karşılaştığımızı da belirtmeden geçmeyelim. Oyundaki tur sayısı 1, 3 ve 5 olarak belirlenmiş. Ben rastgele modunda oynadım ve çok hoşuma gitti. Arkadaşlarla oynamak için de Facebook hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. İsim Şehir Hayvan Bitki oyununun tek beğenmediğim yanı 5 oyun hakkınız var ve bittiğinde her hak için 1 saat beklemek durumundasınız. Onun dışında gerçekten iyi vakit geçirdiğimi söyleyebilirim.

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