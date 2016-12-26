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İsim Şehir Hayvan Bitki
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İsim Şehir Hayvan Bitki

İsim Şehir Hayvan Bitki İndir Hemen İndir

25.3 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
İsim Şehir Hayvan Bitki
İsim Şehir Hayvan Bitki
İsim Şehir Hayvan Bitki
İsim Şehir Hayvan Bitki

Çocukluğun en eğlenceli oyunu şimdi mobil platformlarda!

Gökhan Abay Son güncelleme 14 dakika önce

İsim Şehir Hayvan Bitki, çocukken oynamaktan en çok keyif aldığımız bir efsaneyi mobil platformlara getiren bir bulmaca oyunu. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, verilen harflerle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki ve ülkeleri yazmaya çalışıyoruz. Zaman faktörünün de çok önemli olduğu bu oyuna dilerseniz biraz daha yakından bakalım.

İsim Şehir Hayvan Bitki oyunu ilk paragrafta da belirttiğim gibi bir efsane olmasıyla dikkat çekiyor. Açıkçası mobil platformlara gelmesini bekliyordum ama bu kadar iyi olabileceğini düşünememiştim. Zoburga tarafından geliştirilen bu oyun, online ve arkadaşlarla oynanabiliyor. Harika bir arayüzle karşılaştığımızı da belirtmeden geçmeyelim. Oyundaki tur sayısı 1, 3 ve 5 olarak belirlenmiş. Ben rastgele modunda oynadım ve çok hoşuma gitti. Arkadaşlarla oynamak için de Facebook hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. İsim Şehir Hayvan Bitki oyununun tek beğenmediğim yanı 5 oyun hakkınız var ve bittiğinde her hak için 1 saat beklemek durumundasınız. Onun dışında gerçekten iyi vakit geçirdiğimi söyleyebilirim.

Eğer eğlenceli bir oyun arıyorsanız İsim Şehir Hayvan Bitki'yi ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.3 ve üzeri
Üretici:
Zoburga
İsim Şehir Hayvan Bitki QR Kodu Okutarak İndir

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