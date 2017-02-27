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Island Delta
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Island Delta

Island Delta İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Island Delta
Island Delta
Island Delta
Island Delta
Island Delta
Island Delta

Island Delta, Half Life gibi oyunların sevilen yönlerine yer veriyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 21 dakika önce

Island Delta oldukça eğlenceli bir oynanış sunan top down shooter türünde bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir kuşbakışı aksiyon oyunu olan Island Delta'da bilim kurgu temelli bir hikaye bulunmakta. Oyunumuzun ana kahramanları olan Zoe ve Baxter tehlikeli bir kurtarma operasyonuna katılıyorlar. Bu görevi başarıyla tamamlayabilmeleri için Doktor Gunderson ve emrindeki mekanik hizmetçileriyle savaşmaları gerekiyor. Kahramanlarımıza bu maceralarında yardımcı olarak aksiyona dahil oluyoruz.

Island Delta'da ana silahımız Half Lifge oyunlarından alışık olduğumuz güçlü bir yer çeklimi silahı. Bu silahla eşyaları yerinden kaldırabiliyor, kendimize kalkan yapabiliyor ve bulmacaları çözebiliyoruz. Oyunda karşımıza ölümcül tuzaklar çıkarken zekamızı kullanmamız ve bu engelleri aşmamız gerekiyor. Güvenlik sistemlerini hacklemek, araştırma tesislerine sabotaj yapmak 301 bölümlük oyunda karşımıza çıkacak aktivitelerden bazıları.

Island Delta mizah ile harmanlanmış sürükleyici bir hikaye sunmakta. Oyunun grafikleri oldukça yüksek kaliteye sahip.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Noodlecake Studios Inc
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