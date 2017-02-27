Island Delta eğer hem zekanızı kullanabileceğiniz hem de aksiyonun içine dalabileceğiniz bir oyun oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz top down shooter türünde bir mobil aksiyon oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlar ve iPad tabletler için geliştirilmiş bir kuşbakışı aksiyon oyunu olan Island Delta'da bizi bilim kurgu tabanlı bir hikaye bekliyor. Oyunda Zoe ve Baxter adlı kahramanlarımızı kontrol etmekteyiz. Kahramanlarımız tehlikeli bir kurtarma operasyonuna katılıyorlar ve bu iş için Doktor Gunderson ve onun emrindeki mekanik hizmetçilerine karşı savaşıyorlar. Biz de onlara yardımcı olarak amaçlarını gerçekleştirmelerine katkıda bulunuyoruz.

Island Delta'da kahramanlarımızı yukarıdan kontrol ederek ölümcül tuzakları atlatmaya ve düşmanlarımızla savaşmaya çalışıyoruz. Oyunda kullandığımız ana silahımız olan yer çekimi silahı bize Half Life oyunlarını hatırlatıyor. Bu silahı kullanarak eşyaları oynatabiliyor, bulmacaları çözebiliyor ve düşmanlarla savaşarak kendimizi koruyabiliyoruz.

Island Delta oldukça yüksek grafik kalitesine sahip. Güzel grafikler mizahla harmanlanmış sürükleyici bir hikayeyle birleştirilmekte.