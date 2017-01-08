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Island Story
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Island Story

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Island Story
Island Story
Island Story
Island Story
Island Story

Island Story ile kendi çiftliğinizi kurun ve yönetin!

Uğur Sağlam Son güncelleme 2 saat önce

Herkes şehrin dışına taşınmak ve kendi küçük köyünde yaşamak ister. Fakat günlük hayatta işlerden ve güçlerden dolayı bu hayali gerçekleştirmek oldukça zor. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Island Story, size kendi çiftliğinizi kurma imkanı sağlıyor.

Island Story oyununda istediğiniz çiftliği kurabilirsiniz. Çiftliğinizde üretmek istediğiniz her ürün ve yetiştirmek istediğiniz her hayvan size ait olacak. Onları istediğiniz şekilde besleyebilirsiniz. Eğer hayvanlarınızı iyi beslerseniz onları et ve süt ürünü olarak kullanabilme imkanınız bulunmakta. Toprak mahsullerinizi ise ne kadar organik üretirseniz o kadar fazla para kazanabilirsiniz. Yani Island Story oyununda gerçek hayatta olduğu gibi ve daha fazla çalışma yapmanız gerekiyor. İnanıyoruz, siz çalışkan bir bireysiniz ve çiftliğinizi başarıyla yönteceksiniz.

Farklı karakterleri ve renkli grafikleri ile birlikte Island Story oyunu, ilk indirdiğiniz andan itibaren gözde oyununuz olacak. Popüler çiftlik oyunlarının sunduğu tüm imkanlara sahip olan Island Story, kendi çiftliğinizi kurma heyecanını size birebir olarak yaşatacak.

Hemen şimdi Island Story'yi indirin ve eşsiz bir maceraya başlayın. Kendi ürünlerinizi üretin, pazarlayın ve kar elde edin. Kazandığınız paralarla birlikte Island Story oyununun eşsiz dünyasını keşfedin ve yeni mekanların kilitlerini açın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Reality Squared Games
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