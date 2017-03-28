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İşsiz Bir Adam, Aynı Anda Binlerce İş Başvurusu Yazabilen Yazılım Geliştirdi

İşsiz Bir Adam Aynı Anda Binlerce İş Başvurusu Yazabilen Yazılım Geliştirdi

İşsizlikten oldukça yıpranmış ve yorgun düşmüş ABD'li bir genç, sonunda iş başvurusu düzenleyebilen ve internetten iş arama ilanlarını tarayarak bu adreslere başvuru yapabilen bir yazılım geliştirdi.  

ABD'li Coombs'un geliştirdiği otomasyon sistemi, internette işverenlerin iletişim ve başvuru bilgilerini toplayarak onlara elektronik posta yolluyor. Geliştirilen uygulama, özgeçmişleri de başvurulan işe göre özelleştiriyor.

Uygulamanın geliştirilme aşaması da oldukça tesadüfi olmuş. Uygulamayı denerken bir gün yanlışlıkla 1.300 yere iş başvurusunda bulunan Coombs, geliştirdiği uygulamanın gücünü böyle fark etmiş. Genç adam bu tesadüfü, "Uygulamayı ilk denediğimde yanlışlıkla 1.300 iş başvurusunda bulundum. Uygulama bu işlemi ben sokağın karşısından bir kahve alıp gelene kadar halletmişti bile" şeklinde özetliyor.

Genç adam uzun bir süre iş bulamasa da sonunda kendi işini yaratmayı başarmış. Coombs, uygulamasıyla ilgilenen 40 şirketten cevap almayı da başarmış. Bu şirketlerden uygulamayla oldukça ciddi olarak ilgileniyorlarmış.

İndir6.5 MB
Kariyer.net İş Ara iOS
Kariyer.net İş Ara iOS iOS için Kariyer.net İş Arama Uygulaması

İndir1 MB
Kariyer.net İş Ara Android
Kariyer.net İş Ara Android Android İçin Kariyer.net İş Arama Uygulaması

İndir3.4 MB
Eleman.net İş İlanları iOS
Eleman.net İş İlanları iOS iPhone ve iPad için İş İlanı Arama Uygulaması

İndir2.3 MB
Eleman.net İş İlanları Android
Eleman.net İş İlanları Android Android için İş İlanı Arama Uygulaması

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Yazar: - 28.03.2017

İşsiz Bir Adam, Aynı Anda Binlerce İş Başvurusu Yazabilen Yazılım Geliştirdi İçin Yorum Yaz

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