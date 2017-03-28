İşsiz Bir Adam, Aynı Anda Binlerce İş Başvurusu Yazabilen Yazılım Geliştirdi

İşsizlikten oldukça yıpranmış ve yorgun düşmüş ABD'li bir genç, sonunda iş başvurusu düzenleyebilen ve internetten iş arama ilanlarını tarayarak bu adreslere başvuru yapabilen bir yazılım geliştirdi.

ABD'li Coombs'un geliştirdiği otomasyon sistemi, internette işverenlerin iletişim ve başvuru bilgilerini toplayarak onlara elektronik posta yolluyor. Geliştirilen uygulama, özgeçmişleri de başvurulan işe göre özelleştiriyor.

Uygulamanın geliştirilme aşaması da oldukça tesadüfi olmuş. Uygulamayı denerken bir gün yanlışlıkla 1.300 yere iş başvurusunda bulunan Coombs, geliştirdiği uygulamanın gücünü böyle fark etmiş. Genç adam bu tesadüfü, "Uygulamayı ilk denediğimde yanlışlıkla 1.300 iş başvurusunda bulundum. Uygulama bu işlemi ben sokağın karşısından bir kahve alıp gelene kadar halletmişti bile" şeklinde özetliyor.

Genç adam uzun bir süre iş bulamasa da sonunda kendi işini yaratmayı başarmış. Coombs, uygulamasıyla ilgilenen 40 şirketten cevap almayı da başarmış. Bu şirketlerden uygulamayla oldukça ciddi olarak ilgileniyorlarmış.