İstanbul'daki Elektrik Kesintilerinin Nedeni Siber Saldırı Olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Hürriyet'e yaptığı açıklama ile, 15 Temmuz'dan sonra baş gösteren siber saldırıların gün geçtikçe arttığını ve düzenli hale gelen saldırıların elektrik hatlarını da hedef aldığını söyledi.

BTK, Türk Telekom ve çeşitli başka kuruluşlardan konu hakkında bilgi aldığını söyleyen ve ismini açıklamayan bu yetkili, "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" dedi. Yetkili isim özellikle bu akşam yani yılbaşı gecesi bir başka saldırının istihbaratının alındığını ve tüm yetkili birimlerin koordineli bir şekilde tedbir aldığını da belirtti.

29 Aralık tarihi itibarıyla özellikle İstanbul olmak üzere Türkiye'nin önemli merkezlerinde elektrik kesintileri yaşanmış ve bakanlık bunların planlı kesintiler olduğunu söylemişti. Ardından yapılan açıklama ile Anadolu'dan İstanbul'a giden hatlarda arıza yaşandığı söylenmiş ve 164 kişilik bir ekiple arızanın giderilmesi için mücadelenin devam ettiği de belirtilmişti. Fakat bugün ortaya çıkan bu açıklama ile kesintilerin arkasında siber saldırı olma ihtimali de doğdu.

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