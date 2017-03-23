İşte ABD'nin 'Kabinde Teknoloji Yasağı' Gerekçeleri

Dün manşetlere düşen ve İstanbul Atatürk havalimanında arasında olduğu uçaklarda büyük "elektronik cihaz" bulundurma yasağının sebeplerinden en önemlileri açıklandı.

Dün, Trump yönetimi, İslam ülkelerinden gelen uçuşlara yeni bir yasak daha uygulamaya başlamıştı. Yeni uygulamayla birlikte, Atatürk Havalimanı da dahil belli İslam ülkeleri havaalanlarından kalkan uçuşlarda artık yolcu kabinlerinde tablet, dizüstü bilgisayar ve benzeri kişisel elektronik cihazlar bulundurulamayacak.

Bu yasakla beraber; Ürdün Queen Alia, Mısır Kahire, İstanbul Atatürk, Suudi Arabistan Kral Abdülaziz, Suudi Arabistan Kral Halid, Kuveyt, Katar Doha, Fas Muhammed V ,Dubai, ve Abu Dabi havalimanlarından ABD'ye doğrudan uçuş yapan seferlerde yolcuların dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almalarının yasaklanacağı ve bagaja verilmesi koşulu getirileceği belirtiliyordu.

Yasağın geçerli olduğu koşullar

İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı ABD varışlı tüm seferler bu yasaktan etkileniyor. İngiltere yasağı için Türkiye’den tüm noktalardan çıkış ve İngiltere’den de tüm Türkiye noktaları için bu yasak geçerli.

Aktarmalı saferlerde uygulanacak mı?

Yasak doğrudan yapılan uçuşlarda geçerli. Örneğin İstanbul’dan Paris aktarmalı bir uçuşta bu yasak bulunmuyor.

Yasak hangi teknolojik ürünleri kapsıyor?

Yukarıda da belirtildiği gibi; Cep telefonu dışındaki birçok cihaz bu yasak kapsamına giriyor. Örneğin; tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, kamera, e-kitap ve DVD oynatıcılar bu cihazların başında geliyor. Ancak sağlık amaçlı kullanılan cihazlar yasak kapsamında yer almıyorlar.

Yasak neden yürürlüğe girdi?

Daha henüz net bir tarifi olmasa da iddiaya göre, Amerikan Özel Kuvvetleri’nin Yemen’de El Kaide’ye yaptığı operasyonda, terör örgütünün elektronik aletlerin içine gizlenmiş patlayıcıyla uçaklara karşı eylem yapacağı istihbaratının belgeleri ele geçirilmiş. Bu sebeple, Müslüman ülkelerden bu tür bir saldırı riskinin yüksek olması, ABD'nin güvenlik kurallarını daha da sıkı hale getirmesine yol açmış.

Neden korkuluyor?

Güvenlik uzmanlarına göre, cep telefonlarından daha büyük cihazlar içine konulabilecek patlayıcıların uçağın gövdesine hasar verebilecek etkiye sahip olacağına dikkat çekiyor. Yüksek irtifada, dışarısı ile kabin arasında basınç farkı nedeniyle gövdedeki deformasyon hızla ilerleyerek parçalanmaya ve uçağın düşmesine neden olabiliyor.

Kaynak:T24, Hürriyet

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