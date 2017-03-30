İşte iPhone'larda Olmayan Samsung Galaxy S8 Özellikleri

Samsung Galaxy S8 ile birlikte Galaxy S8 Edge Plus, Unpacked 2017 etkinliğinde tanıtıldı. Türkiye saatiyle dün saat 18 gibi başlayan lansmanda 2017’nin en iyi akıllı telefon modellerini görmüş olduk. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın tasarımı lansmandan çok önce piyasaya sızdırılmış olsa da özellikleri hakkında çok fazla söylenti vardı. Ancak bugün hiç kimsenin kafasında bir soru işareti yok. Her şey açık ve net.

Özellikle Apple iPhone'larda olmayan pek çok özelliğin, Samsung Galaxy S8'lerde bulunduğunu görmek Samsung hayranlarını memnun etmiş olmalı.

Samsung Galaxy S8'lerde olup iPhone'larda olmayan özellikler

Sonsuz Ekran Hissi

Samsung Galaxy S8'lerle beraber "Infinity Display" tanımı da hafızalarımıza yerleşecek gibi görünüyor. Bu özellik LG G6 ile başlamış ve en ve boy oranlarının ergonomik özelliği yüzünden son derece kullanışlı olduğu görülmüştü. Samsung Galaxy S8'ler ekran alanının yüzde 83 kadarını kaplıyorlar. Quad HD+ Super AMOLED özellikleriyle şu ana kadar geliştirilmiş en iyi ekran olma özelliğini taşıyorlar.

Eğimli Kenarlar

Apple iPhone'lardan farklı olarak kavisli ekran geleneksel olarak Samsung'a ait bir buluş. Ancak artık anlıyoruz ki 2017'nin en çok talep görecek tüm telefonları bu özelliğe sahip olacaklar. Galaxy S8 ve Galaxy S8+ bu kavisli ekran özelliğini daha ergonomik kılarak kullanımını oldukça rahatlatmış, böylelikle cihazlar da daha incelmişler.

Masaüstü Desteği

Dün lansmanda Samsung Galaxy S8'lerle beraber kullanılabilecek Samsung Dex ismi verilen, bir tür masaüstü işletim sistemleri ile bütünleşebilen bir cihaz da tanıtıldı. İki USB, bir HDMI, bir Ethernet ve bir USB-C girişi bulunan Samsung Dex, böylece neredeyse her tür bağlantı ile telefonunuza kolayca ulaşmanızı sağlıyor. Bu girişler sayesinde monitör, klavye ve farearacılığıyla kolayca telefonunuz üzerindeki dosyaları kontrol edebiliyor ya da yapmak istediğiniz diğer her türlü işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.

İris Tarayıcı

Geçen sene Patently Mobile isimli bir internet sitesi, uzun süredir beklenen göz tarama teknolojili Galaxy Note 7'nin bu teknolojiyi tam olarak nasıl kullandığı ilk defa gözler önüne sermişti. Göz tarama teknolojileri çok pahalı sistemler olmaları sebebiyle uzun süredir telefonlarda yerini alamıyordu. Galaxy S8 ve Galaxy S8+ cihazlarla beraber artık bu mümkün olabiliyor.

Yüz Tanıma

Güvenlik önlemlerinin biraz ön plana alındığı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ cihazlarda telefonların ön kamerasını kullanarak, kilitlerini açmak da mümkün. Bu da sanki iris taraycının "bonusu" gibi bir özellik.

Bixby ve Google sanal Asistanlar

Galaxy S8 and Galaxy S8+ cihazlar popüler Google Assistant uygulamasının yanı sıra, onunla rahatlıkla bütünleşebilen Samsung Galaxy Bixby sanal yardımcıya da sahipler. Ne demişler; "bir elin nesi var iki elin sesi var".

10nm İşlemciler

Galaxy S8 ve Galaxy S8+, kaportalarının altında Snapdragon 835 ve Exynos 8895 işlemcilerle geliyorlar. Bu işlemciler 10nm olarak lanse edildiler. Apple ise hala 10nm işlemci üzerinde çalışıyor. Eylül ayından önce de her hangi bir cihazında bu boyutta işlemci görebilmek mümkün olmayacak.

Hızlı Şarj

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ cihazlar 3,000 mAh ve 3,500 mAh batarya kapasiteleri ile tanıtıldılar. Telefonlar Samsung'un en son hızlı şarj teknolojisi ile donatılmış durumdalar. Onun için kısa sürede şarj olabiliyorlar.

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