İşte Paranın Satın Alabileceği En Yüksek RAM Desteği Veren Bilgisayar

Yüksek Performanslı süper bilgisayarları hepimiz biliyoruz. Bunların en güçlülerinden ikisi Çin’de hizmet veriyor. Sunway TaihuLight ve Tianhe-2 süper bilgisayarları, ABD’de bulunan Titan ve Sequia bilgisayarlarından çok daha yüksek işlem kapasitelerine ulaşabiliyorlar.

Bir bilgisayarın RAM kapasitesi en çok ne kadar olabilir sorusunun cevabı, bizi süper bilgisayarlara götürüyor. 64 bitlik bir bilgisayar teorik olarak maksimum 17 milyar 179 milyon 869 bin 184 GB RAM kullanabiliyor. Ancak böyle bir miktar dünyada yok. Aslında gerek de yok. ABD’de ki Titan süper bilgisayar bile 710 bin 144 GB RAM kullanıyor. Çin’deki üstün bilgisayar Sunway TaihuLight 1 milyar 310 bin 720 GB RAM ile çalışıyor.

Bu bilgisayarlar elbette bizim hayal bile edemeyeceğimiz maliyetlere sahipler. Ancak makul ölçekli bir kurum ya da kuruluşun satın alarak kullanabileceği bilgisayar, SGI UV 300 olarak gösterilebilir. SGI UV 300 bilgisayarlar geniş sunucu desteğine sahip merkezlerde kullanılabilen 64TB RAM kapasitesini destekleyen tıbbi merkezlerde ya da bulut tabanlı hizmet veren hosting şirketlerin göz bebeği konumunda. NASA’da SGI UV 300 bilgisayarlardan faydalanıyor. Bu sistem yeni modüllerle genişleyerek 64TB RAM desteği verebiliyor.

Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarı Çin'de