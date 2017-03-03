İşte, Siber Saldırıları Gerçekleşmeden Haber Veren Siber Füzyon Merkezi

Siber saldırıların daha gerçekleşmeden tespit edilmesini sağlayan, "hackersavar" olarak nitelendirilen Siber Füzyon Merkezi basına tanıtıldı.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, geçen yıl faaliyete başlayan merkezi tanıtarak, yeteneklerini anlattı. Merkezin, Siber İstihbarat Merkezi, Siber Hareket Merkezi ve Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarından oluştuğunu açıklayan Korkut, böyle entegre bir güvenlik sisteminin istenmeyen olayların önüne geçme oranının çok yüksek olduğunu belirtti.

STM ve merkezin tüm dünyadan gelen zararlı trafiğin gerçek zamanlı olarak takip edebildiğini anlatan Korkut, hangi alanlarda saldırı yapıldığının da analiz edilebildiğini anlattı. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, "Türkiye’ye Seyşeller, Almanya, Arjantin, Amerika, Çin, Vietnam, Irak, Tayvan gibi birçok ülkeden saldırı olduğunu görüyoruz. Bunların çoğunluğu bloklanıyor. Engellenemeyen ve ilk defa tespit edilen saldırılar olursa, ayrıca önlem alınıyor. Şu anda Türkiye'ye en çok siber saldırı, Almanya, Türkiye, ABD, Vietnam ve Çin’den geliyor" dedi.

Siber Füzyon Merkezi, siber tehdit istihbaratını güvenlik ve teknoloji işlemleri ve müdahaleleriyle entegre eden çok yönlü̈ bir yaklaşımla faaliyet gösteriyor diyerek çalışma sistemini gazetecilere anlatan Ömer Korkut, "Siber saldırıların adeta "MR"ı çekiliyor ve saldırılar kaynağına kadar takip edilebiliyor" dedi.

Bundan Sonra Siber Saldırılara ATAR'la Yanıt Verilecek

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