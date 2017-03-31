?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiİsviçre'de Laboratuvar Örneklerini Drone'lar Taşıyacak

İsviçre'de Laboratuvar Örneklerini Drone'lar Taşıyacak

isviçre hastaneleri drone taşımıcalığı

İsviçre Hastaneleri, laboratuvar numunelerini taşımak için drone kullanmaya başlayacak. Droneların kentsel alanda ticari amaçla ilk kez kullanılmaya başlanacağı yöntem, İsviçre'nin Lugano şehrinde bulunan iki hastane arasında test edilmeye başladı.

Mart ortasından bu yana iki hastanede 70'ten fazla test uçuşu gerçekleştiren lojistik şirketi Swiss Post, bugün 2018'e kadar düzenli bir hizmet kurmayı planladığını açıkladı. Şehirlerde sivil yaralanma riski nedeniyle drone kullanmanın özellikle zor olduğunu kabul eden şirket, İsviçre Sivil Havacılık Dairesi FOCA ile birlikte çalışacak.

Medikal paketlerin taşınmasında optimum seçenek olan dronelar, hafif numunelerle aşırı yüklenme sorunu yaşamazken, taşıma sırasında zamanla yarışan tıbbi örnekler de trafik sorununa takılmamış oluyor.

isviçre drone hastane taşımacılığı

Basın bülteninde "Dronelar, iki hastanede arasında her gün ve düzenli olarak kullanılacak.” açıklamasında bulunan Swiss Post, uçuşları "Eğitimli hastane personeli, ‘emniyet kutusu’nu (laboratuar örneklerinin bulunduğu paket) dronea yükledikten sonra bir akıllı telefon uygulamasıyla uçurucak. Drone, önceden tanımlanmış bir rota boyunca kutunun başka bir personel tarafından alınacağı yere kadar özerk bir şekilde uçacak." şeklinde özetledi.

2 kilograma kadar bir yük kapasitesine sahip dronelar, saatte 36 kilometre hızla 20 kilometre mesafe yol alabiliyor. Kalkış ve inişlerini yönlendirmek için kızılötesi sensör kullanan son teknoloji ürünü uçan postacılar, acil bir durum karşısında güvenli iniş yapabilmeleri için yerleşik paraşüt sistemine sahip.

Drone Savar Teknolojisinde Öncü Ülke Türkiye

Drone ve Robotlar için Geliştirilen NVIDIA Jetson TX2 Tanıtıldı

Bu Videoya 20 Saniye Dayanabiliyorsanız Bir Drone Yarışıcısı Olabilirsiniz!

Yazar: - 31.03.2017

İsviçre'de Laboratuvar Örneklerini Drone'lar Taşıyacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Vücuduna Jet Motorları Bağlayıp Uçmaya Çalışan İngiliz! Vücuduna Jet Motorları Bağlayıp Uçmaya Çalışan İngiliz! YouTube üzerinde Gravity ismini verdiği kanalda bazı videolar yayınlayan mucit girişimci Richard Browning, küçük jet motorlarını uzuvlarına…
Telegram Sesli Arama Özelliğinde de Yüzde 100 Güvenlik Vaat Ediyor Telegram Sesli Arama Özelliğinde de Yüzde 100 Güvenlik Vaat EdiyorGüvenlik özellikleriyle ön plana çıkan mesajlaşma uygulaması Telegram’a, sonunda sesli arama özelliği eklendi. Üstelik yüzde 100 güvenliği… Steam'de Bu Hafta Sonu Dying Light Oyunları İndirimde! Steam'de Bu Hafta Sonu Dying Light Oyunları İndirimde!Eğer daha önceden FPS türündeki açık dünya tabanlı zombi oyunu serisi Dying Light'ı oynamadıysanız size güzel bir haberimiz var. Bu haftaki…
Booking.com'un Ardından Sıra Şimdi de Trivago.com ve Tripadvisor.Com'a Geldi Alman Mühendisler Ahtapot Robot Geliştirdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ