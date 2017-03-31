İsviçre'de Laboratuvar Örneklerini Drone'lar Taşıyacak

İsviçre Hastaneleri, laboratuvar numunelerini taşımak için drone kullanmaya başlayacak. Droneların kentsel alanda ticari amaçla ilk kez kullanılmaya başlanacağı yöntem, İsviçre'nin Lugano şehrinde bulunan iki hastane arasında test edilmeye başladı.

Mart ortasından bu yana iki hastanede 70'ten fazla test uçuşu gerçekleştiren lojistik şirketi Swiss Post, bugün 2018'e kadar düzenli bir hizmet kurmayı planladığını açıkladı. Şehirlerde sivil yaralanma riski nedeniyle drone kullanmanın özellikle zor olduğunu kabul eden şirket, İsviçre Sivil Havacılık Dairesi FOCA ile birlikte çalışacak.

Medikal paketlerin taşınmasında optimum seçenek olan dronelar, hafif numunelerle aşırı yüklenme sorunu yaşamazken, taşıma sırasında zamanla yarışan tıbbi örnekler de trafik sorununa takılmamış oluyor.

Basın bülteninde "Dronelar, iki hastanede arasında her gün ve düzenli olarak kullanılacak.” açıklamasında bulunan Swiss Post, uçuşları "Eğitimli hastane personeli, ‘emniyet kutusu’nu (laboratuar örneklerinin bulunduğu paket) dronea yükledikten sonra bir akıllı telefon uygulamasıyla uçurucak. Drone, önceden tanımlanmış bir rota boyunca kutunun başka bir personel tarafından alınacağı yere kadar özerk bir şekilde uçacak." şeklinde özetledi.

2 kilograma kadar bir yük kapasitesine sahip dronelar, saatte 36 kilometre hızla 20 kilometre mesafe yol alabiliyor. Kalkış ve inişlerini yönlendirmek için kızılötesi sensör kullanan son teknoloji ürünü uçan postacılar, acil bir durum karşısında güvenli iniş yapabilmeleri için yerleşik paraşüt sistemine sahip.

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