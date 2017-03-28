İtalyan Mahkemesi Korsan Film Sitelerini Yasal Buldu

Eğer torrent gibi araçlarla korsan film indirmenin yasadışı olduğunu düşünüyorsanız bu ilginç dava ve sonucu ilginizi çekebilir. Bilindiği üzere dünyada film ve dizi yapımcıları illegal dizi sitelerine, torrent paylaşımı yapan sitelere ve film yayını yapan sitelere davalar açarak kapattırılmasını, sahiplerinin yüklü para cezasına çarptırılmasını veya hapse atılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz senelerde de benzer bir dava yine aynı amaçla İtalya'da filmakers.biz, filmaker.me, filmakerz.org, cineteka.org sitelerini işleten kişiye açılmıştı. Bu kişi sitelerinde korsan filmlere bağlantılar verdiği için suçlu bulunmuş ve 600.000 $ tutarındaki rekor cezaya çarptırılmıştı. Fakat cezaya çarptırılan şahıs temyiz mahkemesine başvurmuş, bu kararın gözden geçirilmesini talep etmişti.

Geçtiğimiz Şubat ayında temyiz talebini inceleyen Roma Temyiz Mahkemesi dava sonucu verilen kararı tekrar değerlendirdi ve sözü geçen sitelerde bağlantı vermenin telif hakkı kanunlarına tabi olan dosyaların üzerinden direkt olarak kar edilmesini sağlamadığına kanaat getirdi.

Benzer davalarda aynı karakterdeki siteler, sahip oldukları reklamlardan gelir elde ettikleri için ceza almaktalar. Fakat bu sefer hem sitelerin faaliyetleri hem de bu siteler üzerinden reklamlar aracılığıyla kar elde edilmesi yasal olarak değerlendirildi. Mahkeme kararına göre dava edilen siteler dosya paylaşımını kar amacıyla değil, masrafları azaltma amacıyla yapmıştı. Buna bağlı olarak da sitelerin üzerinde telif hakları kanunlarının cezai yaptırımları uygulanamazdı.

Alınan bu temyiz kararı İtalya ve Avrupa genelinde bir emsal teşkil edebilecek ve benzer paylaşım siteleri kanuni olarak faaliyete devam edebilecekler.

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