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İTÜ Öğrencileri İnsansız Kara Aracı Üretti

İTÜ Rover Takımı

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan “İTÜ Rover Takımı”, tamamen yerli mucitlerin katkıları ile insansız kara aracı üretti. Gezegenlerin yüzeyinde araştırma ve keşif yapma amacıyla araca “Rover” adı verildi. Türkiye’nin uzay araştırmalarında etkin olabilmesini amaçlayan ekibin, bu insansız kara aracı, yerli otomobil ve uçak üretimi için de örnek teşkil edebilir.

Uzay araştırmalarının yanı sıra, nükleer savunma sanayii ve afetlerde kullanılabilecek uzaktan kumandalı insansız kara aracı, tamamı yerli 29 mucit tarafından 6 ayda geliştirildi. İTÜ Rover Takımı’nın lideri Tunç Türker, Türkiye’nin uzay araştırmalarında yol kat edebilmesine katkı sağlamak amacıyla ekibin oluşturulduğunu söylerken, ekibin yoğun çalışarak çok kısa bir sürede aracın üretimini tamamladığını da ifade etti.

İTÜ Rover

İTÜ Rover Takımı’nın tamamen yerli insansız kara aracının özelliklerini de kısaca tanıtan Türker, "Uzay çalışmalarında bir ilk olan araç aynı zamanda, nükleer alanlarda tehlike olunca, savunma sanayinde ve afetlerde de kullanılabilecek. Biz bunu, Mars ile ilgili yarışma için tasarladık. Amacımız aracın uzay alanında kullanılması. Çünkü ülkemiz bu alanda maalesef çok gelişemedi. Bu araçla, uzay alanında söz sahibi olmak istiyoruz. Tabii ki, seri üretimi olması durumunda diğer alanlarda da kullanılabilir. Yani Hindistan bunu yapabiliyor. Kendi öğrencilerine Ay için robot tasarlatıp, bunu Ay'a göndermeye çalışıyor. Türkiye'de de bunların olmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye’de bir ilk olan insansız kara aracının proje danışmanı Öğretim Üyesi Serkan Türkeli, Türkiye’de verilen mühendislik eğitiminin azımsanmayacak derecede kalite olduğunu ve bu tarz projelerin daha sık görülebileceğini ifade etti.

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Yazar: - 10.03.2017

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