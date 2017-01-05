İzmir Adliyesine Bir de Siber Saldırı

Bugün gerçekleşen menfur saldırının ardından bir polisimiz ve bir memurumuz şehit oldu, ayrıca yedi vatandaşımız da yaralandı. Bombalar ve silahlarla düzenlenen bu saldırının hemen ardından adliyenin bir de siber saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı.

Tamindir ofisinin de yüz metre ötesinde olduğu İzmir Bayraklı Adliyesinin önünde gerçekleşen terör saldırısında, bir bombalı araç infilak etmiş, ardından da iki terörist otomatik silahlarla güvenlik güçlerimize saldırmıştı. Yaşanan bu üzücü olayın ardından adliyenin bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. DHA'nın verdiği bilgiye göre; saldırının hemen ardından internet korsanları saldırıya geçti ve adliye dosyalarını ele geçirmeye çalıştılar.

Yaşanan sızma girişiminin fark edilmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bilgi işlem bölümünde çalışan memurları acil olarak göreve çağırdı ve siber saldırı engellenmeye çalışıldı. Savcılığın saldırı sonucunda adliyedeki dosyaların silinmemesi için bilgi işlem memurlarına bütün verileri yedekleme talimatı verdiği de ortaya çıktı. Siber saldırının ne amaçla yapıldığı ise henüz bilinmiyor.

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