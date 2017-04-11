İzmir Arena'da 23 Nisan Tekno Karnaval Coşkusu

23 Nisan 10 – 21 saatleri arasında İzmir Arena’da düzenlenecek Tekno Karnaval etkinliğinde çocuklar unutamayacakları bir gün geçirecek. Teknolojinin hızlı değişim ve gelişimine çabuk adapte olabilen yeni nesil çocuklar, 23 Nisan’ı karnaval havasında kutlayacak.

İzmir Arena'da Karnaval Coşkusu:

Teknolojinin hızla gelişmesi 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarına da yansıdı. Teknolojik ürünlerle küçük yaşta tanışan nesil için özel olarak hazırlanan büyük etkinliklerden birisi olan 23 Nisan Tekno Karnaval, bu sene İzmir’de ilk kez düzenlenecek. 5 – 15 yaş grubu çocukların aileleriyle birlikte katılabilecekleri etkinlik, İzmir Arena’da gerçekleşecek. Sabah saat 10:00’da başlayacak ve 21:00’a kadar sürecek olan etkinlik ile İzmir Arena tarihi günlerinden birini yaşayacak.

Gün Boyu Sürecek Etkinlikler:

Merkezi İstanbul’da bulunan ve şimdiye dek İzmirlilerle hiç buluşturulmamış Lego Robotik etkinliği de Tekno Karnaval’daki yerini alacak. Çocukların yaratıcılıklarını ve analitik düşünme becerilerini ön plana çıkaracak Lego markalı hareketli robotlar, 3 boyutlu sanal gerçeklik (VR) gösterisi, aralarında Quatro Bungee Trambolin, Survivor Parkuru, yüz boyamanın da bulunduğu eğlence dolu aktiviteler, sürprizler ve gün boyu sürecek etkinliklerle, 23 Nisan şimdiye kadar hiç olmadığı kadar coşkulu kutlanacak.

Ünlü YouTuber Enes Batur İlk Kez İzmir'de:

İzmir Arena’yı tam bir karnaval yerine çevirecek büyük etkinlikte ünlü YouTuber Enes Batur İzmir'deki hayranlarıyla ilk kez buluşacak. YouTube’da 3.5 milyon abonesi bulunan, her videosu trendler listesine giren fenomen, karnavala ayrı bir hava katacak.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda markanın sponsorluğuyla gerçekleşecek bu büyük etkinlikte bulunmak isteyenler için biletler Biletix’te satışa sunulmuş durumda.

Ayrıca aşağıda yer alan bağlantılar yardımıyla etkinliğe ait sosyal medya hesaplarına ulaşarak, etkinlikle ilgili en güncel haberlere ve paylaşımlara göz atabilirsiniz:

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