İzmir'de Düzenlenecek CreaTech+ Etkinliği Genç Girişimcileri Bekliyor!

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) harika bir etkinliğe imza atıyor. İYTE İnovasyon Topluluğu'nun yoğun çalışmalarıyla 14-15 Mart tarihlerinde düzenlenecek Createch+ etkinliği, Tamindir'in medya sponsorluğunda İYTE Kütüphane Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.

Createch+ etkinliği sayesinde, Türkiye’nin geleceğini oluşturacak olan gençlerin, yani orta öğretim, lisans ve lisansüstü öğrencilerin başarılı şirketlerle bir araya gelmesi ve bu buluşma aracılığıyla öğrencilere girişimcilik ruhunun aşılanmasını hedefleniyor. İnovasyonun ana unsurlarından olan teknoloji ve mühendisliğin ön planda olacağı etkinlikte eş zamanlı olarak panel, seminer ve workshoplar, “Nasıl yaptım?” sunumları ve alanında uzman kişilerin yapacağı sunumlar düzenlenecek.

Ayrıca, yenilikçilik alanındaki farkındalığın bir adım öteye taşınacağı etkinlikte, şirket ve öğrenci standları da kurulacak. Tamindir.com'un Medya Sponsoru olduğu etkinliğin programına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Etkinlik programını aşağıdaki görselin üzerine tıklayarak daha ayrıntılı görebilirsiniz:

İYTE İnovasyon Topluluğu Kimdir?

İYTE İnovasyon Topluluğu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde kurulmuş olan kendisine inovasyonu ilke edinmiş ve yenilikçi fikirleri hedef alan bir topluluktur. Toplulukta sürekli yenilik esaslı; daha aktif, etkili ve profesyonel çalışma ana amaçtır. Bu doğrultuda da inovasyonu enstitüde temsil etmektedir.

Topluluğun hedefi; enstitüde inovasyon kültürünü yaymak, benimsetmek ve yenilikçi fikirlere sahip bireyler yetiştirmek; fikirlere gerekli altyapıyı sağladıktan sonra bunları projeye dökmektir.

Bu amaçla Türkiye’de ilk kurulan inovasyon topluluğu olan topluluk, İYTE’de teknik eğitimler, seminer, konferans, teknik gezi, panel, fikir üretme toplantıları, şirket görüşmeleri ve teknik projeler gibi birçok etkinlik ve proje düzenlemekte; hangi sektör olursa olsun kendisine bir şeyler katmış bireyler yetiştirmektedir.