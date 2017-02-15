Jack The Miner, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir madencilik oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda yabancı bir gezegeni keşfetmeye çalışıyorsunuz.

Yabancı bir gezegeni keşfetmeye çalıştığınız bir oyun olarak karşımıza çıkan Jack The Miner, farklı kurgusu ve kolay oynanışı ile dikkat çekiyor. Oyunda insanlar tarafından gönderilen bir yer altı robotunu kontrol ediyor ve birbirinden zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda cevherleri bulmaya ve robotu daima çalışır halde tutmaya çalışıyorsunuz. Robotun her türlü bakımını, onarımını üstleniyor ve patlamalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Kıymetli cevherleri bularak paranızı yükseltebiliyor ve daha gelişmiş sistemlerin kilitlerini açabiliyorsunuz.

Birbirinden zorlu 50 göreve ve cevhere sahip olan oyunda işiniz oldukça zor ancak bir o kadar da eğlenceli. Bu nedenle oyundan sıkılmıyor ve aksine bağımlılık yapıyorsunuz. Rotanızı belirlemeli ve paranızı yükseltmelisiniz. Jack The Miner oyunu sizleri bekliyor.

Jack The Miner oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.