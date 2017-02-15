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Jack The Miner
TamindirMobilOyunlarSimülasyonJack The Miner - IOS Için Madencilik Simülasyonu

Jack The Miner

(iOS)
Jack The Miner İndir Hemen İndir

164 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Jack The Miner
Jack The Miner
Jack The Miner
Jack The Miner
Jack The Miner

Birbirinden değerli cevherleri bulmaca çalışıyor ve zenginlik hayalleri kuruyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Jack The Miner, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir madencilik simülasyonudur. Oyunda değerli cevherleri keşfetmeye çalışıyorsunuz.

Mobil telefonlarınızda oynayabileceğiniz harika bir keşif oyunu olarak karşımıza çıkan Jack The Miner, yabancı gezegende geçen bir oyundur. Oyunda insanlar tarafından yabancı bir gezegene gönderilen robotu kontrol ediyor ve değerli cevherleri bulmaya çalışıyorsunuz. Oyunda kullandığınız robotun bakımlarınız ve onarımlarını yapmalı ve daima çalışır halde tutmalısınız. Değerli cevherleri bularak para kazanabiliyor ve daha gelişmiş sistemleri de kullanabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve patlamalar yaparak cevherleri ortaya çıkarmalısınız.

Zorlu görevlere ve bölümlere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. 2 boyutlu bir şekilde karşımıza çıkan oyunda kullanılan güzel görseller ve etkileyici sesler de oyunun daha etkileyici olmasını sağlamış durumda. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Jack The Miner'i sakın kaçırmayın.

Jack The Miner oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve sonrası
Üretici:
Ravindra Krishna
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