Jaguar'ın Elektrikli SUV Konsepti I-Pace'in Seri Üretimine Başlanacak

İngiltere merkezli lüks ve spor otomobil üreticisi Jaguar, 2008 yılında Tata Motors'a satılmasının ardından büyük bir değişim geçirdi. Tamamen yeni modeller üreten ve yeni bir tasarım anlayışı benimseyen firma şimdi de elektrikli SUV konsepti I-PACE'i seri üretim için hazırlamaya başladı.

Jaguar I-PACE adlı elektrikli SUV modelini 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda konsept haliyle sergilemişti. Bu otomobil Jaguar'ın ilk elektrikli otomobili olma özelliğini taşıyor. Siparişlerine 2018'in sonlarında başlanacak olan otomobili 2018'in ikinci yarısı itibariyle yollarda görebileceğiz.

Tasarımı itibariyle Jaguar'ın F-PACE adlı SUV modeline oldukça benzeyen ve bir küçük boyu diyebileceğimiz I-PACE, gösterişli ve kullanışlı olmasının yanı sıra performans özellikleriyle de oldukça öne çıkıyor. Elektrikli motorundan anında kesintisiz olarak iletilen güç sayesinde 300km/s'lik maksimum hıza ulaşabilen araç 0-100km/s hızlanmasını ise yalnızca 4 saniyede tamamlıyor. Bu hızlanmayı 400 beygir güç ve 700Nm tork üreten elektrikli motoruna borçlu olan otomobil, 90kWh lityum iyon bataryaya sahip. Bu batarya elektrikli otomobil şarj istasyonlarında şarj edilebiliyor ve 500kW DC şarj istasyonlarında yalnızca 2 saatte tamamen şarj olabiliyor.

Jaguar I-PACE, tam dolu piliyle yaklaşık 450km yol katedebiliyor. Bu kadar iyi bir menzili elde edebilmek için Jaguar mühendisleri otomobili oldukça hafif malzemelerden üretmişler. Ayrıca aracın aks mesafesi yani iki tekerleği arasındaki mesafe fazla olduğundan dolayı oldukça iyi bir diz mesafesine de sahip. Hatta Jaguar yetkilileri bu diz mesafesinin genellikle makam otomobili olarak kullanılan BMW'nin 7 Serisi otomobillerine denk olduğunu belirtiyorlar. Aracın 530 litrelik bagaj hacmi de I-PACE'in büyük bataryasına rağmen kullanışlılığını yitirmediğini bizlere gösteriyor. Aynı zamanda kaput kısmının altında da 28 litrelik ayrı bir depolama hacmi de sunuluyor. Bu kadar teknik bilginin ardından otomobilin konsept versiyonunun sürüş videosunu sizlerle paylaşalım.

Jaguar mühendislerinin bir başka başarısı ise şüphesiz bu otomobilin tasarımıdır. I-PACE'in İngiltere'de normal trafik koşullarında prototip versiyonlarının testine başlandı ve bu test otomobilleri konsept versiyona aşırı benzerlik gösteriyorlar. Yani fotoğraflardaki konsept otomobilin nerdeyse birebir olanı üretilecek diyebiliriz. Bu da otomotiv dünyasında pek görülmeyen bir durum.

İçinde birçok ekrana ve teknolojik ekipmana da sahip olan otomobilin İngiltere için başlangıç fiyatı £55.000 olarak belirlenmiş. Bu da yaklaşık 250.000TL'ye tekabül ediyor fakat otomobilin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Gelse bile ülkemizde uygulanan çeşitli vergilerden dolayı fiyatının bu seviyenin çok üstünde olacağı şüphesiz.

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