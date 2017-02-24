Japon Teknolojisi Sayesinde Boş Umumi Tuvalet Beklemeye Son

Tam sen umumi tuvalete gittiğinde, tüm kabinler dolar da beklemek çekilmez bir çileye dönüşür ya, işte Japonlar bu problemi çözdüklerini açıkladılar. Yeni Japon teknolojisi, en yakın boş tuvaleti akıllı telefonunuzdan öğrenmenizi sağlayacak.

Bu yeni teknoloji, otomatik kapılarda bulunan sensörlerle aynı çalışma prensibine sahip. Bu sayede, tuvaletlerin dolu olup olmadığı belirlenebilecek. Uygulama, kullanıcıları çevrelerinde kaç adet boş kabin bulunduğu konusunda gerçek zamanlı güncellemelerle uyaracak. Telekomünikasyon devi KDDI sözcüsü Daisuke Maruo, Japan Times'a verdiği demeçte, "İnsanlar sık ​​sık, çeşitli katlarda mevcut bir tuvaleti arıyor ya da bir tanesinin kullanılabilir hale gelmesini bekleyerek vakit kaybediyorlar" diyerek, bu hizmetleriyle insanlara zaman kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. İlerleyen süreçte uygulamaya, tuvaletin sifonununu çıkmadan çekilebilmesini sağlayacak teknolojiyi de ekleyeceklerini de duyurdu.

Sistem, 30 dakikadan uzun tuvalette kalındığında, olası kazaları önlemek adına uyarı da verecek. Aynı zamanda çalışanların işten kaytarmaması için ciddi bir önlem olacak bu teknolojinin, Mart ayı itibariyle satışına başlanacağı söyleniyor. Tuvalette saatlerce oyun oynayan, dergi okuyan sevgili okuyucular, ofisinize yeni umumi tuvaletler monte ediliyorsa aman dikkat!

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