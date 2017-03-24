Japonların Yeni Güneş Panelleri Maksimum Verimliliğe Çok Yaklaştı

Eko yaşamda en iyi kaynak güneş enerjisidir ve son yıllarda bu alanda yapılan çalışmaların sayısı bir hayli arttı. İnsanlar evlerine güneş panelleri yerleştiriyor, hükümetler akıllı güneş panelleri üretiyor ve Google gibi şirketler tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş için insanları teşvik ediyor. Osaka merkezli Kaneka Corporation'da geçtiğimiz günlerde yüksek verimlilik sağlayan yeni bir silikon tabanlı güneş panelini tanıttı.

Yeni silikondan üretilmiş güneş panelleri çarpıcı bir şekilde yüzde 26.3'lük bir verimlilik elde edebiliyor. Eskiden üretilmiş güneş enerjisi panelleri ise yüzde 20'ye yakın bir değere sahipti. Dolayısıyla aradaki bu fark günümüz için oldukça büyük bir yenilik vaat ediyor.

Şimdi bu fark size çok fazla gelmemeiş olabilir. Ancak silikon bazlı güneş panelleri ile ilgili olarak enerji dönüşümlerinde teorik bir sınır var. Bu, teknolojinin ne kadar iyi olursa olsun yüzde 29'un üzerinde bir verimlilik elde etmenin mümkün olmayacağı anlamına geliyor. Japonların yeni pilleri sonuç olarak yüzde 90'ı aşan bir verimliliğe sahip. 2050 yılında güneş enerjisinin birincil enerji kaynağı olması beklendiğinden, daha şimdiden bu rakamlara ulaşılması umut veriyor.

Bu teknolojilerin kullanılması, ilerleyen dönemlerde karbon emisyonlarının düşürülmesine muazzam ölçüde yardımcı olabilir. Ayrıca uzun vadede ev sahiplerine önemli miktarda para kazandırabilir ve özel güneş panelleri kurmak daha uygun maliyetli olabilir. Kaneka Corporation henüz ticari pazar için seri üretime başlamadı. Şirketin araştırmacıları, yeni güneş panellerinde yeni hücrelerin kullanılmasının zaman alacağını söylüyor.

Umarız maksimum verimlilik elde etmek için tek sorun zaman meselesi olur. En azından şunu biliyoruz, güneş enerjisinin geleceği çok parlak. Nükleer enerji yerine bunları tartışıyor olsak ne güzel olurdu. Keşke...

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