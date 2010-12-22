Java Runtime EnvironmentVersion 8 Update 111 (Windows)
Java Runtime Environment ya da kısa adıyla JRE ilk olarak Sun Microsystems tarafından 1995 yılında geliştirilen bir programlama dili ve yazılım platformudur. Bu yazılım geliştirilmesinin ardından o kadar çok uygulama ve yazılımda tercih edilmiştir ki günümüzde halen milyonlarca program ve hizmet çalışmak için Java Runtime Environment'e ihtiyaç duymaktadır ve hergün bu yazılımların arasına yenileri eklenmektedir. Java indirmek tamamen ücretsizdir.
Java Runtime Environment interneti daha eğlenceli ve kullanışlı hale getiren uygulamalar yaratmak için kullanılan bir teknolojidir. JRE kullanarak farklı platformlarda çalışabilecek uygulamalar yaratabilmenizin yanında oyunlar oynayabilir, fotoğraflar yükleyebilir, çevrimiçi sohbet edebilir, sanal turlar yapabilir, çevrimiçi eğitimlere katılabilir, çevrimiçi bankacılık işlemleri gerçekleştirebilir, etkileşimli haritaları kullanabilir ve daha birçok farklı eylemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedenle birçok anlık mesajlaşma yazılımı, tarayıcı oyunu, tarayıcı harici çalışan oyun, internet hizmeti Java Runtime Environment'e ihtiyaç duyar.
Java Runtime Environment'in yazılım geliştiricileri açısından avantajlı yönü bu programlama dilini kullanarak bir platformda yazılım geliştirmeye ve bu yazılımı diğer platformları kullanan kullanıcılara sunmaya imkan tanımasıdır. Bu sayede programcılar Windows üzerinde geliştirdikleri bir yazılım veya servisi Mac veya Linus gibi platformalara da zahmetsiz bir şekilde sunabiliyor. Aynı şekilde Mac veya Linux üzerinde geliştirlen bir hizmet Windows kullanıcılarına da 2. bir işlem veya kodlama gerektirmeden sunulabiliyor.
Java Runtime Environment o kadar yaygındır ki günümüzde hemen hemen her teknolojik cihazda kullanılmaktadır. Bilgisayarların yanında akıllı telefonlar ve tabletler, Blu-Ray oynatıcılar, yazıcılar, navigasyon araçları, web kameraları, medikal ekipmanlar ve daha birçok cihaz Java Runtime Environment'i kullanıyor.Bu yaygın kullanım nedeniyle Java Runtime Environment bilgisayarınızda kesinlikle yüklü olması gereken bir programdır.
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Java Runtime Environment Version 8 Update 111 için Ziyaretçi dedi ki;
bende minecarft için yüllüyom ihşalla açılır
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5- Java Runtime Environment Version 8 Update 51 için Onur Özbey dedi ki;
Java'nın sadece güvenliğinden endişeleniyorum.
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4- Java Runtime Environment Version 8 Update 51 için EMİN dedi ki;
ben minecraft yükledim javayı da yükledim minecrafttın sayfası açılıyo minecraft açılmıyo
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Java Runtime Environment için mehmet bey dedi ki;
Ben polypad in win8.1 li tabletini aldim ama yukleyemedim. Intel islemcili ve onboard ekran karti var. Sistem gereksinimi mi yetersiz. Bilen varsa cevaplasin lütfen.
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Cevap yazan: Ad Soyadasassaatablet oldugu için inmez23 Temmuz 2016 Cumartesi - 20:43:27 - Şikayet Et
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5- Java Runtime Environment Version 8 Update 31 için Burak dedi ki;
minecraft yasaklandığı için olabilir yada javada sorun vardın ama bende açıldı =)Artı Yönleri: minecraft için yaparım Eksi Yönleri: oldumu olmadımı?
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Cevap yazan: Kaan UyarAlakası yok beyefendi11 Mayıs 2015 Pazartesi - 17:09:47 - Şikayet Et
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