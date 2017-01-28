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Jelly Killer Retro Platformer
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Jelly Killer Retro Platformer

Jelly Killer Retro Platformer İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Jelly Killer Retro Platformer
Jelly Killer Retro Platformer
Jelly Killer Retro Platformer
Jelly Killer Retro Platformer
Jelly Killer Retro Platformer

Zorlukların üstesinde geliyor ve insanların bedenlerini çalıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 41 dakika önce

Jelly Killer Retro Platformer, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir platform oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda 2784 yılına ışınlanıyor ve zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Biyolojik silahların ve üstün teknolojinin bolca yer aldığı bir oyun olarak karşımıza çıkan Jelly Killer Retro Platformer'da aksiyon dolu sahnelere atılıyor ve zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Klasik platform oyunları gibi bir oynanışa ve mükemmel bir hikayeye sahip olan oyunda kendinize yeni bir vücut arıyorsunuz. Oyuna ilk başladığınızda vücudunuz yok ve diğer insanlara hastalığınızı bulaştırarak onların vücutlarını çalıyorsunuz. Farklı mekanizmalara sahip olan Jelly Killer Retro Platformer'da çok eğleneceksiniz. Biyolojik silahın etkilerini kaldırmak için çabalıyor ve yolunuza çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Oyunda bazen bulmaca çözüyor, bazen dövüşüyor bazen de kaçıyorsunuz. Aksiyonun hiç eksilmediği bu oyunda canınız hiç sıkılmıyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Jelly Killer Retro Platformer, retro tarz grafikleri ve bağımlılık yapan kurgusuyla dikkatlerimizi çekiyor. 6 farklı karakter, eğlenceli sesler ve basit kontrol ile Jelly Killer Retro Platformer sizleri bekliyor.

Jelly Killer Retro Platformer oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
IMMORTAL GAME STUDIO
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