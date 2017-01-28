Jelly Killer Retro Platformer(iOS)
Gerçekçi şiddet sahnelerinin gerçekleştiği mükemmel bir aksiyon oyunu
Jelly Killer Retro Platformer, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir platform oyunudur. Oyunda diğer insanların bedenlerini çalarak ilerliyor ve zorlu parkurları geçmeye çalışıyorsunuz.
Zorlu bir platform oyunu olarak karşımıza çıkan Jelly Killer Retro Platformer, basit kontrolleri ve mükemmel hikayesiyle beğeni topluyor. Can sıkıntınızı koparıp alacak bir oyun niteliğinde olan Jelly Killer Retro Platformer'da diğer insanların bedenlerini çalmaya çalışıyor ve ilerlemeye çalışıyorsunuz. Farklı zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor ve biyolojik silahın etkilerinden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Farklı mekanizması ve kolay kontrolleriyle harika bir aksiyon oyunu olan Jelly Killer Retro Platformer'da becerilerinizi de ortaya koyuyorsunuz. Bulmaca çözüyor, tehlikeli sahnelere giriyor ve çıkışa ulaşmaya çalışıyorsunuz Jelly Killer Retro Platformer oyununu sakın kaçırmayın.
Eski tarz grafikleri ve eğlenceli sesleriyle de oyuncuları eğlendiren Jelly Killer Retro Platformer'ı mutlaka denemelisiniz. Bağımlılık yapan kurgusu, farklı karakterleri ve mükemmel hikayesiyle Jelly Killer Retro Platformer'ı sakın kaçırmayın.
Jelly Killer Retro Platformer oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve sonrası
- Üretici:
- IMMORTAL GAME STUDIO
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Jelly Killer Retro Platformer Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı