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Jelly Killer Retro Platformer
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Jelly Killer Retro Platformer

(iOS)
Jelly Killer Retro Platformer İndir Hemen İndir

25.7 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Jelly Killer Retro Platformer
Jelly Killer Retro Platformer
Jelly Killer Retro Platformer
Jelly Killer Retro Platformer
Jelly Killer Retro Platformer

Gerçekçi şiddet sahnelerinin gerçekleştiği mükemmel bir aksiyon oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Jelly Killer Retro Platformer, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir platform oyunudur. Oyunda diğer insanların bedenlerini çalarak ilerliyor ve zorlu parkurları geçmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu bir platform oyunu olarak karşımıza çıkan Jelly Killer Retro Platformer, basit kontrolleri ve mükemmel hikayesiyle beğeni topluyor. Can sıkıntınızı koparıp alacak bir oyun niteliğinde olan Jelly Killer Retro Platformer'da diğer insanların bedenlerini çalmaya çalışıyor ve ilerlemeye çalışıyorsunuz. Farklı zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor ve biyolojik silahın etkilerinden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Farklı mekanizması ve kolay kontrolleriyle harika bir aksiyon oyunu olan Jelly Killer Retro Platformer'da becerilerinizi de ortaya koyuyorsunuz. Bulmaca çözüyor, tehlikeli sahnelere giriyor ve çıkışa ulaşmaya çalışıyorsunuz Jelly Killer Retro Platformer oyununu sakın kaçırmayın.

Eski tarz grafikleri ve eğlenceli sesleriyle de oyuncuları eğlendiren Jelly Killer Retro Platformer'ı mutlaka denemelisiniz. Bağımlılık yapan kurgusu, farklı karakterleri ve mükemmel hikayesiyle Jelly Killer Retro Platformer'ı sakın kaçırmayın.

Jelly Killer Retro Platformer oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
IMMORTAL GAME STUDIO
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