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Jelly Pop 2
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Jelly Pop 2

Jelly Pop 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Jelly Pop 2
Jelly Pop 2
Jelly Pop 2
Jelly Pop 2
Jelly Pop 2

Sevimli şekerleri toplayın.

Erkan Calp Son güncelleme 16 dakika önce

Jelly Pop 2, Candy Crush şeker oyunundan sonra mobil platformda türeyen yüzlerce yapımdan biri. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan şeker patlatma oyununun ikincisinde grafiklerin iyileştirildiği, yeni oyun modları ve karakterlerin eklendiği göze çarpıyor. Hem online hem de offline (internetsiz) oynanabildiğini belirteyim.

Mobilde seri haline gelen popüler eşleştirme oyunlarından Jelly Pop’un yenisinde dört oyun modu karşımıza çıkıyor. Toplama modunda sipariş edilen tarifleri topluyoruz. Klasik modunda kendi ayarlayabildiğimiz zorluk düzeyinde (kolay, orta ve zor) her zamanki gibi şekerleri patlatarak ilerliyoruz. Aksiyon modunda reflekslerimizi konuşturup verilen süre içerisinde en iyi skoru yapmaya çalışıyoruz. Son mod olan meydan okumada da tüm çörekleri alta taşımak için uğraş veriyoruz.

Klasik üçlü eşleştirme oyunlarından farklı oynanış sunmayan Jelly Pop’un ikincisinde yeni modların yanında güçlendiricilerin de eklendiğini söylemiştim. Bomba, çekiç, roket, gökkuşağı zor bölümlerde hayat kurtaran sınırlı sayıda yardımcılarımızdan birkaçı.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
ASQTeam
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