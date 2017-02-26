Jestiniyap, hediye seçiminde zorlanan kişiler için hayat kurtarıcı bir mobil uygulama. Sevgilinize sürpriz yapmak, arkadaşınızı şaşırtmak, hatanızı telafi etmek veyahut özel günleri kutlamak için hediye önerileri, tavsiyeler sunmakla kalmıyor; seçtiğiniz hediyeyi hızlı ve kolay ödeme imkanıyla sevdiklerinize ulaştırabiliyorsunuz. Hatta videolu bir mesaj gönderme şansına da sahipsiniz.

Özel günlerde sevdiklerinize hangi hediyeyi vereceğinizi düşünüyorsanız Jestiniyap uygulaması, Android telefonunuzda kesinlikle bulunması gereken bir alışveriş uygulaması. Trend restoranların beğenilen menülerinden özenle seçilmiş tatlar, şehir turları, moda dünyasından en özel kıyafet ve aksesuarlar, teknoloji ürünleri, oteller… Saymakla bitmeyecek, birbirinden güzel hediye önerileri Jestiniyap uygulamasında.

Seçtiğiniz hediyeyi mesaj olarak not ve video formatında göndermenize de izin veren Jestiniyap, sadece sevgililer için değil; arkadaşlarına jest yapmayı seven herkesin kullanıma açık.