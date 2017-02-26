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Jestiniyap
TamindirMobilYaşamJestiniyap - IPhone Ve IPad İçin Anında Hediye Gönderme Uygulaması

Jestiniyap

(iOS)
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47 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Jestiniyap
Jestiniyap
Jestiniyap
Jestiniyap

Sevgilinize ne alacağınıza karar veremiyor musunuz? Yanında değil misiniz? Üzülmeyin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Jestiniyap, sevgiliniz, sevdikleriniz için özel günlerde hediye seçmekte zorlanıyorsanız tavsiye edeceğim bir mobil uygulama.

iPhone’unuza ücretsiz indirip üye olduktan sonra kullanabileceğiniz uygulamanın hediye önerileri, tavsiyeleri o kadar çeşitli ki hediye bulamama şansınız yok.

Arkadaşlarını şaşırtmayı seven, iş sebebiyle yurt dışında olup özel günleri kaçıran, kendini affettirmek için hangi hediyeyi alacağını bulamayan kişiler için harika bir iPhone uygulaması Jestiniyap. Yeme – içmeden moda tasarıma, sağlıklı yaşamdan teknolojiye pek çok kategoride listelenmiş yüzlerce hediyenin yer aldığı uygulamayla hediye gönderme şekli de değişik. Seçtiğiniz hediye jest yaptığınız kişinin telefonuna kısa mesaj olarak anında ulaşıyor. Mesajınızda not veya video ekleme şansına sahipsiniz. Dilerseniz jest çekleriyle hediyeyi kendisinin seçmesini de sağlayabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
SMM Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Ticaret A.Ş.
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