Jestiniyap(iOS)
Sevgilinize ne alacağınıza karar veremiyor musunuz? Yanında değil misiniz? Üzülmeyin.
Jestiniyap, sevgiliniz, sevdikleriniz için özel günlerde hediye seçmekte zorlanıyorsanız tavsiye edeceğim bir mobil uygulama.
iPhone’unuza ücretsiz indirip üye olduktan sonra kullanabileceğiniz uygulamanın hediye önerileri, tavsiyeleri o kadar çeşitli ki hediye bulamama şansınız yok.
Arkadaşlarını şaşırtmayı seven, iş sebebiyle yurt dışında olup özel günleri kaçıran, kendini affettirmek için hangi hediyeyi alacağını bulamayan kişiler için harika bir iPhone uygulaması Jestiniyap. Yeme – içmeden moda tasarıma, sağlıklı yaşamdan teknolojiye pek çok kategoride listelenmiş yüzlerce hediyenin yer aldığı uygulamayla hediye gönderme şekli de değişik. Seçtiğiniz hediye jest yaptığınız kişinin telefonuna kısa mesaj olarak anında ulaşıyor. Mesajınızda not veya video ekleme şansına sahipsiniz. Dilerseniz jest çekleriyle hediyeyi kendisinin seçmesini de sağlayabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
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