John: Truck Car Transport
John: Truck Car Transport'da spor arabaları kaza yapmadan taşımaya çalışıyoruz
John: Truck Car Transport oyunculara zorlu ve heyecanlı bir araç kullanma tecrübesi yaşatan bir mobil kamyon oyunu olarak tanımlanabilir.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir kamyon simülatörü olan John: Truck Car Transport'ta John adlı kahramanımızın yerine geçiyoruz. Hayatını nakliye işleri yaparak kazanan John son işinde bir araç nakliye işine giriyor. Bu işte yapması gereken şey ise kamyonuyla lüks spor arabaları taşımak. Biz de kahramanımıza yardımcı oluyoruz ve eğlenceye dahil oluyoruz.
John: Truck Car Transport'ta aracımızı kullanırken kaza yapmamamız gerekiyor. Binlerce dolarlık lüks spor arabaları taşıdığımız için en küçük çizik bile bize pahalıya patlayabilmekte. Oyunda araç kullanırken trafik içinde yol alıyor, eğimli yolları tırmanıyor ve dar yollarda keskin virajları almaya çalışıyoruz. Uzun bir araç kullandığımız için bu iş bihayli zorlu olmakta.
John: Truck Car Transport'ta aracınızı dilerseniz dış kamera açısından, dilerseniz iç kokpit kamerasından yönetebilmektesiniz. Oyunun kontroller çok karışık değil, yani oyuna kısa süre içinde alışabilmeniz mümkün.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- 4.0.3
- Üretici:
- Qckmob
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