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Join The Dots
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Join The Dots

Join The Dots İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Join The Dots
Join The Dots
Join The Dots
Join The Dots
Join The Dots

Noktaları birleştirerek ilerliyor ve yüksek skorlara ulaşıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Join The Dots, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda noktaları bağlayarak ilerliyor ve yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Join The Dots, beyaz noktaları birleştirerek ilerlediğiniz bir oyundur. Oyunda sadece beyaz dairelere dokunmalı ve kırmızı karelerden kaçınmalısınız. Son derece basit olan oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda onlarca farklı tema kullanabiliyor ve dokunduğunuz noktaların görünümünü ve arkaplan rengini değiştirebiliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak koleksiyonunuzu genişletebiliyor ve skor tablosunda üst sıralara çıkabiliyorsunuz. Becerilerinizi ve reflekslerinizi test edebileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın.

Join The Dots oyununda birbirinden zorlu sahneler sizleri bekliyor. Oyunda yapmanız gereken tek şey noktalara tıklamak ve yüksek puanlara ulaşmak. Bağımlılık yapıcı etkisiyle Join The Dots oyunu sizleri bekliyor.

Join The Dots oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Ezone.com
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