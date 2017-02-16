Join The Dots, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Oyunda noktaları birleştirerek ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Noktaları birbirine bağlayarak ilerlediğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Join The Dots, farklı temaları ve basit oynanışıyla dikkat çekiyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Dikkatli olmanızı gerektiren oyunda noktalara dokunarak yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda farklı temalar kullanabiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz. Online skor tablosuna isminizi yazdırarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Becerilerinizi ve reflekslerinizi test edebileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın.

Basit bir oynanışa ve zorlu sahnelere sahip olan oyunda karelere dokunmamanız gerekiyor. Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Join The Dots oyunu sizleri bekliyor.

Join The Dots oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.