Joker Menü, dışarıda yemek yiyen kişiler için hızlı yemek sipariş uygulaması. Yakındaki restoranları listeleyerek menüleri listeleyen uygulama sayesinde restoranda sıra beklemeden siparişinizi hızlıca alabiliyorsunuz. Özellikle çalışanlar için zamandan tasarruf ettiren harika bir Android uygulaması.

Telefondan yemek siparişi verebildiğiniz birçok uygulama mevcut ancak Joker Menü’nün siparişi hazırlama şekli biraz değişik. Bulunduğunuz yere yakın uzaklıkta gösterilen restoranlardan beğendiğiniz bir menünün siparişinizi veriyorsunuz. Siparişiniz restorana iletiliyor, restoranın siparişi onaylamasıyla birlikte siparişinizin ortalama ne kadar sürede hazır olacağı bildirimi geliyor. Siparişiniz hazır bildirimi aldığınızda restorana gidip doğrudan siparişinizi teslim alıyorsunuz veya masanıza servis edilmesini istiyorsunuz.

Benzerlerinin aksine adrese yemek siparişi yerine dışarıda yemek isteyen, fazla da zamanı olmayan kişilere yönelik bir uygulama Joker Menü. Kredi kartı, BKM Express veya Sodexho, Setcard, Ticket gibi yemek kartlarıyla ödeme kabul ediliyor. Şu an için tek eksiği; restoran sayısının az olması.