?     Geri Bildirim
Joker Menü
TamindirMobilYaşamJoker Menü - Android İçin Yemek Sipariş Uygulaması

Joker Menü

Joker Menü İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Joker Menü
Joker Menü
Joker Menü
Joker Menü
Joker Menü

Hızlıca çevrenizdeki restoranlardan yemek siparişi verin.

Erkan Calp Son güncelleme 5 dakika önce

Joker Menü, dışarıda yemek yiyen kişiler için hızlı yemek sipariş uygulaması. Yakındaki restoranları listeleyerek menüleri listeleyen uygulama sayesinde restoranda sıra beklemeden siparişinizi hızlıca alabiliyorsunuz. Özellikle çalışanlar için zamandan tasarruf ettiren harika bir Android uygulaması.

Telefondan yemek siparişi verebildiğiniz birçok uygulama mevcut ancak Joker Menü’nün siparişi hazırlama şekli biraz değişik. Bulunduğunuz yere yakın uzaklıkta gösterilen restoranlardan beğendiğiniz bir menünün siparişinizi veriyorsunuz. Siparişiniz restorana iletiliyor, restoranın siparişi onaylamasıyla birlikte siparişinizin ortalama ne kadar sürede hazır olacağı bildirimi geliyor. Siparişiniz hazır bildirimi aldığınızda restorana gidip doğrudan siparişinizi teslim alıyorsunuz veya masanıza servis edilmesini istiyorsunuz.

Benzerlerinin aksine adrese yemek siparişi yerine dışarıda yemek isteyen, fazla da zamanı olmayan kişilere yönelik bir uygulama Joker Menü. Kredi kartı, BKM Express veya Sodexho, Setcard, Ticket gibi yemek kartlarıyla ödeme kabul ediliyor. Şu an için tek eksiği; restoran sayısının az olması.

Joker Menü için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
BTdays
Joker Menü QR Kodu Okutarak İndir

Yaşam Popülerleri

  1. letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
    letgo: 2. El Eşya Alım & SatımAndroid için İkinci El Alışveriş Uygulaması
  2. İnternetsiz Kuran-ı Kerim
    İnternetsiz Kuran-ı KerimAndroid İçin Kur'an-ı Kerim Uygulaması
  3. E-Devlet Kapısı
    E-Devlet KapısıAndroid için E-Devlet Mobil Uygulaması
  4. Namaz Vakti
    Namaz VaktiAndroid İçin Namaz Vakti Uygulaması
  5. Namaz Dua Ve Sureler (Sesli)
    Namaz Dua Ve Sureler (Sesli)Android İçin Namaz Dua ve Sureler Uygulaması