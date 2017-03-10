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Joker Menü
TamindirMobilYaşamJoker Menü - IPhone İçin Sıra Bekletmeyen Yemek Sipariş Uygulaması

Joker Menü

(iOS)
Joker Menü İndir Hemen İndir

46 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Joker Menü
Joker Menü
Joker Menü
Joker Menü
Joker Menü

Siparişinizi telefonundan verin, restorana gittiğinizde sıra beklemeyin.

Erkan Calp Son güncelleme 7 dakika önce

Joker Menü, restoranda sıra beklemeden yemek siparişi verebileceğiniz bir uygulama. iPhone’ unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz hızlı yemek siparişi uygulaması, yakınınızdaki restoranları listeleyerek seçim yapmanızı kolaylaştırıyor.

Cepten yemek siparişi verme kolaylığı sunan birçok uygulama var lakin Joker Menü, siparişinizi farklı şekilde iletiyor. Yakınınızdaki restoranlardan seçtiğiniz menü, doğrudan adresinize gönderilmiyor. Siparişi telefonunuzdan verip sipariş hazırlanıyor bildirimi aldığınızda restorana gidiyorsunuz. Siparişinizin ister masanıza servis edilmesini rica ediyor, isterseniz de siparişinizi teslim alıyorsunuz. Sıra beklemeden siparişinizi almış oluyorsunuz. Dışarıda yeme kararı aldığınızda restoranda siparişin uzun süre hazır olmasını bekleme durumu olmuyor.

Kredi kartı, BKM Express veya yemek kartlarıyla ödeme alan Joker Menü, yakındaki restoranları puan, ortalama sipariş hazırlama süresi, uzaklıklarına göre filtreleyerek gösterebiliyor. Seçtiğiniz restoranın menü, yemeklerini güncel fiyatlarıyla görüyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
BTdays
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