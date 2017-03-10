Joker Menü, restoranda sıra beklemeden yemek siparişi verebileceğiniz bir uygulama. iPhone’ unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz hızlı yemek siparişi uygulaması, yakınınızdaki restoranları listeleyerek seçim yapmanızı kolaylaştırıyor.

Cepten yemek siparişi verme kolaylığı sunan birçok uygulama var lakin Joker Menü, siparişinizi farklı şekilde iletiyor. Yakınınızdaki restoranlardan seçtiğiniz menü, doğrudan adresinize gönderilmiyor. Siparişi telefonunuzdan verip sipariş hazırlanıyor bildirimi aldığınızda restorana gidiyorsunuz. Siparişinizin ister masanıza servis edilmesini rica ediyor, isterseniz de siparişinizi teslim alıyorsunuz. Sıra beklemeden siparişinizi almış oluyorsunuz. Dışarıda yeme kararı aldığınızda restoranda siparişin uzun süre hazır olmasını bekleme durumu olmuyor.

Kredi kartı, BKM Express veya yemek kartlarıyla ödeme alan Joker Menü, yakındaki restoranları puan, ortalama sipariş hazırlama süresi, uzaklıklarına göre filtreleyerek gösterebiliyor. Seçtiğiniz restoranın menü, yemeklerini güncel fiyatlarıyla görüyorsunuz.