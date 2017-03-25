Tatilinizi en uygun fiyatlarla rahat rahat geçirmek istiyorsanız Jolly Tur uygulamasını Android cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Tatil planı yaparken, tarihler kesinleştiğinde erken rezervasyon yapmak gerçekten büyük önem taşıyor. Bütçenizi sarsmadan, iyi bir tatil yapmak için erken davranıp otelleri araştırmak gerekiyor. İşte tam bu noktada devreye giren Jolly Tur, binlerce farklı otel seçeneğini sizlere sunuyor. Butik oteller, aile dostu oteller, ekonomik oteller ya da lüks oteller arasından seçiminizi yaparak rezervasyon yapabileceğiniz uygulamada, oteller hakkında yapılan yorumları da okuyabiliyorsunuz.

Yurt içi ve yurt dışı turlara da katılabileceğiniz uygulamada, ister günübirlik turlara isterseniz de birkaç günlük turlara ulaşabilirsiniz. Tatilinizi en uygun fiyatlarla gerçekleştirebilmenize olanak sağlayan Jolly Tur uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri