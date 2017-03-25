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Jolly Tur
TamindirMobilSeyahatJolly Tur - Android Için Tatil Rezervasyon Uygulaması

Jolly Tur

(Android)
Jolly Tur İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Jolly Tur
Jolly Tur
Jolly Tur
Jolly Tur

Tatilinizi en uygun fiyatlarla rahat rahat geçirmek istiyorsanız Jolly Tur uygulamasını Android cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Tatilinizi en uygun fiyatlarla rahat rahat geçirmek istiyorsanız Jolly Tur uygulamasını Android cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Tatil planı yaparken, tarihler kesinleştiğinde erken rezervasyon yapmak gerçekten büyük önem taşıyor. Bütçenizi sarsmadan, iyi bir tatil yapmak için erken davranıp otelleri araştırmak gerekiyor. İşte tam bu noktada devreye giren Jolly Tur, binlerce farklı otel seçeneğini sizlere sunuyor. Butik oteller, aile dostu oteller, ekonomik oteller ya da lüks oteller arasından seçiminizi yaparak rezervasyon yapabileceğiniz uygulamada, oteller hakkında yapılan yorumları da okuyabiliyorsunuz.

Yurt içi ve yurt dışı turlara da katılabileceğiniz uygulamada, ister günübirlik turlara isterseniz de birkaç günlük turlara ulaşabilirsiniz. Tatilinizi en uygun fiyatlarla gerçekleştirebilmenize olanak sağlayan Jolly Tur uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Her bütçeye uygun oteller,
  • Yurt içi ve yurt dışı turlar,
  • Kullanıcı yorumları,
  • Otel ve tur rezervasyonu yapmabilme,
  • Fırsatlar için bildirim özelliği.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Jolly Tur
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