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Jolly Tur
TamindirMobilSeyahatJolly Tur - IPhone Ve IPad Için Tatil Rezervasyon Uygulaması

Jolly Tur

Jolly Tur İndir Hemen İndir

29.9 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Jolly Tur
Jolly Tur
Jolly Tur
Jolly Tur

Jolly Tur uygulamasıyla tatilinizi ucuza getirebileceğiniz avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Jolly Tur uygulamasıyla tatilinizi ucuza getirebileceğiniz avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Yorucu bir senenin ardından stres atmak için tatil yapmak istiyor olabilirsiniz. Tatil yapacağınız günler belli ise yapmanız gereken en önemli şey, erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak olacaktır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında binlerce farklı oteli parmak uçlarınıza getiren Jolly Tur uygulamasında, her bütçeye uygun otel seçenekleri sunuluyor. Kullanıcıların yaptıkları yorumlar sayesinde ilgilendiğiniz otel hakkında fikir edinebileceğiniz uygulamayı yanınızdan ayırmayacaksınız.

Otellerin dışında yurt içi ve yurt dışında ister günübirlik isterseniz de birkaç gün süren turlara da katılma imkanınız bulunuyor. Ülkenin dört bir yanını gezebileceğiniz ve yeni yerler keşfedebileceğiniz bu turlara ve otellere rezervasyon da yapabiliyorsunuz. Eğer siz de tatilinizi ucuza getirmek istiyorsanız, Jolly Tur uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Jolly Tur
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