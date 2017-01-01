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JUMP360
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JUMP360

JUMP360 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
JUMP360
JUMP360
JUMP360
JUMP360
JUMP360

En yüksek binaları geçin.

Erkan Calp Son güncelleme 40 dakika önce

JUMP360, Ketchapp gibi basit görselli sonsuz oynanış sunmasına rağmen bağımlılık yaratan oyunlar yapmayı başaran 111%’nin imzasını taşıyan zıplama oyunu. Oyunun adından tahmin edeceğiniz üzere karakterin 360 derece havada dönmesini sağlamanız gerekiyor puan toplayabilmek için. Android telefonunuzda oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız eğlenceli bir yapım.

Eski stil görselleriyle nostalji yaşatan JUMP360’da karakterinizi havada döndürerek puan almaya çalışıyorsunuz. Yerden metrelerce yükseğe zıplama yeteneğine sahipsiniz. İlk oynadığınızda şehrin en yüksek binalarını geçip bulutlara yükseliyorsunuz. Oyuna ısınınca dünyayı dıştan görmeye başlıyorsunuz. Oyun bu noktadan sonra zorlaşmaya başlıyor çünkü o kadar yükseliyorsunuz ki karakterinizi bir süre nokta şeklinde görüyorsunuz. Düştükçe kameranın yaklaşmasıyla dönme hareketini yapabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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